الكشف عن أسرار جديدة في أزمة صلاح و اتحاد الكرة

17 سبتمبر 2018 - 07:29 ص

كشف أحمد حسام "ميدو" تفاصيل جديدة عن الأزمات المتتالية بين نجمنا المصري محمد صلاح واتحاد الكرة .



وقال "ميدو" خلال لقائه مع برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب: "الخلاف بين صلاح واتحاد الكرة هو خلاف في (فرق السرعات) .. صلاح شخص يلعب في أعلى مستويات العالم ، واتحاد الكرة شغال (على قديمه) .. ويرفض إدخال أية تحديثات لكي يواكب ما يحدث في العالم ".



وأضاف: "اليوم منتخبات كبرى مثل فرنسا والدنمارك وألمانيا وانجلترا استدعت لاعبيها حين حدثت تعديلات في قانون الفيفا وأخبروهم أنهم سوف يمضوا عقد رعاية وأن اللاعبين سيحصلون على نسبة مقابل استغلال صورهم .. وبالتالي لا مفر من جلوس اتحاد الكرة مع اللاعبين وتوفيق الأوضاع والآن يجب أن نتعامل بشكل محترف ، فيجب أن تجلس مع وكلائهم وتتفق على كل شيء لأنك في النهاية تريد أن يرتاح اللاعبون ويأتون إلى المنتخب فرحين وليسوا مضطرين".



