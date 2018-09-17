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تعرف على السيارات التي ستستفيد من تخفيض الجمارك

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السيارات

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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تخفيض جمارك السيارات

قال أشرف شرباص، نائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية - إن القرار الجمهوري بتخفيض الجمارك سوف تستفيد منه سيارات معينة .

وأضاف شرباص في تصريحات صحفية أن المستفيد الأول من هذا القرار هي السيارات ذات المناشئ الأخرى غير الأوروبية، موضحًا أن السيارات الأوروبية ستتمتع بإعفاء كامل من الجمارك بداية من العام المقبل وذلك وفقًا للخطة الزمنية لاتفاقية الشراكة الأوروبية المصرية، والذي يطبق علي السيارات المزودة بمحركات سعتها أقل من 1.6 لتر " حسب مصراوي".

وأكد نائب رئيس شعبة السيارات، أن السيارات المستفيدة بشكل كبير من هذا القرار هي السيارات الأمريكية واليابانية والكورية والصينية.

وعن فرق الأسعار الكبير بين السيارات الهجينة والأخرى التي تعمل بالوقود التقليدي "البنزين"، قال شرباص، إن التخفيض الجمركي الجديد سيعمل على معادلة الأسعار لتتقارب فيما بينها، ضاربًا مثال بأن السيارة الجديدة التي تعمل بالوقود التقليدي "البنزين" التي تباع بـ10.000 دولار، والهجينة التي يصل سعرها لـ 12.000 دولار، كلاهما في ظل التخفيض الجمركي الجديد سيتقاربان سعريًا بشكل كبير، ويكون الاختيار في النهاية لصالح السيارات الهجينة".

وأشار شرباص، إلى أن القرار الجديد يخلق نوع من التوازن في سوق السيارات المصري ويشجع على لمنافسة العادلة.

كان السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، أكد في وقت سابق أن المنافذ الجمركية بالمطارات والموانئ بدأت نهاية الأسبوع الماضي في تطبيق التعريفة الجمركية الجديدة الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 419 لسنة 2018.

ويتضمن القرار قطاع السيارات بعد استحداث بند دولي للسيارات الملاكي التي تعمل بمحرك كهربائي، واستمرار إعفاؤها تشجيعاً لاستخدام بيئة نظيفة وبديلًا للوقود.

كما تم استحداث بنود دولية للسيارات الهجينة التي تعمل بمحركين ( كهرباء - بنزين ) للسيارات الملاكي سعة 1.6 لتر، وتم تخفيضها من 40% إلى 30%، وأيضاً السيارات أكثر من 1.6 لتر وتم تخفيضها من 135% إلى 100% تشجيعاً لاستخدام بيئة نظيفة.

يشار إلى أن السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي تم تخفيض جماركها بنسبة 35% بعد أن كانت نسبة التخفيض 25% من فئة البند المقرر بجدول التعريفة الجمركية .

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