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رونالدو: شعرت بهذه المخاوف بعد تركي ريال مدريد

الرياضة

رونالدو
رونالدو

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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رونالدو

كشف البرتغالي كريستيانو رونالدو عن المخاوف التي انتابته عقب تركه ريال مدريد ورحيله إلى يوفينتوس الإسباني .

ووفق ما ذكره موقع "سكاي سبورتس إيطاليا"، فإن رونالدو اعترف بأنه كان "قلقا" بعد مغادرة النادي الملكي، قائلا "أنا من البشر.. من الطبيعي أن تكون لدي مخاوف مثل كل الأشخاص".

وصرح الدون قائلا "هكذا هي كرة القدم..، ما يهم هو القيام بعمل جيد والفوز. كنت قلقا بعض الشيء مع كل ما حدث بعد ترك ريال مدريد.. لكن هذه هي طريقة الحياة".

وتابع "من الطبيعي أن يكون الأمر كذلك، وأحيانا لا يمكننا التحكم في قلقنا".

وأكد أنه حاليا سعيد مع فريقه الجديد، مضيفا "كنت أعرف أنني أعمل بشكل جيد وأن الأهداف ستأتي.. أقدر زملائي الذين ساعدوني على التأقلم مع الدوري الإيطالي".

ويوم الاثنين، سجل النجم البرتغالي أخيرا مع فريقه الجديد، هدفين في المواجهة أمام ساسولو بالدوري الإيطالي.


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