الدولار يرتفع مجددا في البنوك

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الدولار

السوق السوداء

البنوك

الجنيه

بنك مصر

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 17 سبتمبر.

البيع                  الشراء

 17.79         17.89 بنك مصر

 17.78         17.88 البنك الأهلي المصري

 17.86         17.96 بنك القاهرة

 17.85         17.95 بنك الإسكندرية

 17.86         17.96 البنك التجاري الدولي CIB

 17.85         17.95 البنك العربي الأفريقي

 17.85         17.97 البنك المركزى المصرى

وتشهد السوق السوداء استقرارًا فى أسعار الدولار، نتيجة السياسات النقدية التي اتخذها البنك المركزي بإتاحة حرية بيع وشراء الدولار فى البنوك من خلال قرار تحرير سعر الصرف.


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