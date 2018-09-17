هذا ما علق به "البرعى" على اتهام "فودة" بالتحرش

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استعرض نجاد البرعى المحامى والحقوقى، بعض القواعد القانونية الثابتة التى يأخذ بها القضاء فى أحكامه بقضايا التحرش، مشيرًا خلال حديثه إلى القضية المتهم فيها الإعلامى المصري يسرى فودة.

وقال البرعى خلال تغريدته على موقع التدوينات المصغرة تويتر:"هناك ثلاثه قواعد أساسية.. القاعدة الأولي أن المتهم برىء حتي تثبت إدانته بحكم نهائي بات.. والثانية أن الشخص لا يكون متهما أصلاً إلا بعد أن توجه إليه سلطة قضائية اتهامات محددة أما قبل ذلك فكل ما يقال عنه هي مجرد "مزاعم" والثالثة أن إفلات ألف مذنب من العقاب خير من إدانة برىء واحد".

وأضاف المحامى والحقوقى: "هناك معلومتان لابد من معرفتهما، الأولي أن استخدام الإنترنت للتشهير بالأشخاص واغتيالهم معنويًا في قضايا حساسة دون أن يكون هناك حكم قضائي أو حتى تحقيق قضائي جاد في المزاعم المثارة ضدهم هو جريمة في البناء القانوني المصري، والمعلومة الثانية أن التحرش الجنسي هو "كل تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية".

واستكمل عرض القواعد قائلاً: "إثبات جريمة التحرش ممكن بكل طرق الإثبات الممكنة كشهادة الشهود والكاميرات المحيطة بمكان الواقعة وبالمكاتبات والرسائل الإلكترونية أو تسجيل لمكالمات هاتفية أو التصوير بكاميرا الموبايل الشخصي بشرط أن تتسم الأدلة بالمشروعية والنزاهة".

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