3 ملاحظات لـ"فندى" على حال الإعلام

17 سبتمبر 2018 - 09:47 ص

أخذ الدكتور مأمون فندى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج تاون بأمريكا، بعض الملاحظات على حال وسائل الإعلام والتواصل فى البلاد العربية، لافتًا إلى أنها بمرور الوقت تحتل كل وسيلة مكانة معينة وتأخذ شهرتها وبعد ذلك يصيبها الاندثار وتفقد مصداقيتها.

وقال فندى خلال تغريدته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "مر العرب بموجة الفضائيات وكانوا كلهم شغف بها، ثم فقدت الفضائيات مصداقيتها أو فقدوا ثقتهم فيها".

وأضاف الخبير السياسي: "والآن موجة السوشيال ميديا ودخلوها بذات الحماس، في انتظار خروجهم منها وبحثهم عن موضة جديدة إنها حياة خداع الذات في أجواء أصبحت فيها الحقيقة كإبره في كومة قش من الكذب".

وتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعى مع المنشور، فقال محمد سيد: "السوشيال ميديا هى الناس وتعد عقل جمعى وتتلاقى فيه أفكار الشعوب وليس العرب وحدهم السوشيال ميديا لو خرج منها العرب لفقدوا أى أمل فى العودة للتاريخ".

وأضاف جزام القحطانى: "أحس في كتابتك تشاؤم يا دكتور، نعم نحن في أزمة وجودية كبرى لكن هذه هي ضريبة الحداثة والتحديث".

وتابع جابر إبراهيم: "طول عمر الحقيقة كده صعبة, الطباعة نشرت المعلومة ولكن لم تضمن صحتها, فمن ينشر الحق يستطيع نشر الباطل أيضًا بنفس السهولة.سيظل العقل البشرى هو الحكم, والشك منهج لمن طلبها وساذج من يعتقد عير ذلك".