حقيقة رحيل ثلاثى الزمالك الشهير

17 سبتمبر 2018 - 09:48 ص

نفى المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، ما تردد مؤخرًا عن رحيل ثلاثى الفريق أيمن حفنى وعبد الله جمعة وأحمد مدبولى خلال فترة الانتقالات الشتوية بيناير.

وقال "منصور" فى تصريحات لبرنامج "مساء بيراميدز" المذاع على قناة "بيراميدز": "لا صحة لما يتردد عن رحيل الثلاثى ولا أي لاعب آخر عن الفريق؛ الجميع مستمر حتى نهاية عقده".

وكانت تقارير أشارت إلى رحيل الثلاثى فى يناير، خاصة أنهم لم يحصلوا على مشاركة بصفة رسمية حتى الآن.