  • الإثنين 17 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر12:03 م
بحث متقدم
عبد الناصر زيدان

بلاغ يطالب بمنع عبد الناصر زيدان من السفر

اللبنانية منى المذبوح

"المذبوح" تكشف مفاجأة عن الفيديو المتسبب فى حبسها

نتنياهو

نتنياهو يكشف معلومات جديدة حول أخطائهم بحرب أكتوبر

البنك المركزي

سندات بـ3.5 مليار جنيه لسد عجز الموازنة

الرئيس السيسي

الرئيس يصدر قرارًا جمهوريًا.. تعرف عليه

ارشيف

الزمالك يبرم صفقة عالمية بدعم من "آل الشيخ"

تفاصيل رد اتحاد الكرة علي طلبات "صلاح"

أزمة جديدة فى الجبلاية بسبب محمد صلاح

نجاد البرعى

هذا ما علق به "البرعى" على اتهام "فودة" بالتحرش

المستشار مرتضى منصور

حقيقة رحيل ثلاثى الزمالك الشهير

الدولار

الدولار يرتفع مجددًا في البنوك

لأول مرة..

«الحكام» تستعين بأجانب لإدارة مباريات الدوري

الرياضة

حكام مباراتي
حكام مباراتي

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

تعرف على حكام مباريات اليوم بالدوري

#

تعرف طاقم حكام مباراة الأهلي و«الدراويش»

#

«محمد عباس» حكمًا لمباراة المقاصة والاتحاد

#

تعرف على حكام مباريات الجولة الـ33 بالدوري

مدينة نصر

حريق شقة سكنية

حريق شقة

حريق الشقق

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم، أسماء حكام مباريات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

مصر المقاصة وحرس الحدود: محمد معروف ويعاونه أحمد عطية وتامر رشاد، وعبد الله عكاشة حكماً رابعاً، وكل من حسن السندبيسي ومحمد يوسف حكماً خامساً.

الاتحاد والإنتاج الحربي: أمين عمر ويعاونه محمود رضا ومحمود عبد السميع، ومحمد عمارة حكماً رابعاً، وكل من محمد حسن ومحمد عبد العزيز حكماً خامساً.

بتروجت والداخلية: أحمد حمدى ويعاونه حازم أبوالوفا وأسامة عبد اللطيف، وعلى طلبة حكماً رابعاً، وكل من وليد عبد الرازق وأحمد جمال حكماً خامساً.

المقاولون وبيراميدز: طاقم تونسى بقيادة الصادق السالمى ويعاونه أنور هميلة ويامن الملوشي، وسليم بلخواص حكماً رابعاً.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية" .. المزيد من معالم التجربة ودروسها (13/13)

جمال سلطان

المُلهم "السياسي" مانويل جوزيه!

محمود سلطان

تعبير سياسى عن الفكرة الدينية.. هل من ضرورة؟

د. هشام الحمامي

ربيع براغ.. وانتحار الاستبداد!

أ. د. حلمي محمد القاعود

التجربة المغربية.. مجددًا!

د. حسام عقل

هل تشهد اللغة العربية تقهقرا في جيل اليوم

عبد العزيز محمد قاسم
شارك معنا

اخترنا لك

» رأيت صديقى الملحد يصلى
» تعليق جرىء من "موسى" على حادث شبين الكوم
» حقيقة نقل عمرو زكى للمستشفى فى حادث مروري
» قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة
» سيدة تتهم قاضى ترامب بالتحرش
» أب يغتصب ابنته.. ويزعم: الجن عاشرها
» بالفيديو.. حساسين: هذا الوزير لا ينام
» غادة عبدالرازق: "اللي بتجوزه بيطلع عينى"
» الإسماعيلي يعسكر لعبور كمين "الجيش"
» تعرف على حالة طقس اليوم
» لماذا لا يعجبك صوتك حين تسمعه في المسجل؟ .. العلم يشرح

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • عصر

    03:24 م

  • فجر

    04:21

  • شروق

    05:45

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    15:24

  • مغرب

    18:03

  • عشاء

    19:33

من الى
صورة تعبيرية
مذبحة بنها
6 حيوانات اشتركت في حروب عالمية
أرشيفية
جواز سفر مصري