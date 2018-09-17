«الحكام» تستعين بأجانب لإدارة مباريات الدوري

محمد عبد الحارس
أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم، أسماء حكام مباريات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.
مصر المقاصة وحرس الحدود: محمد معروف ويعاونه أحمد عطية وتامر رشاد، وعبد الله عكاشة حكماً رابعاً، وكل من حسن السندبيسي ومحمد يوسف حكماً خامساً.
الاتحاد والإنتاج الحربي: أمين عمر ويعاونه محمود رضا ومحمود عبد السميع، ومحمد عمارة حكماً رابعاً، وكل من محمد حسن ومحمد عبد العزيز حكماً خامساً.
بتروجت والداخلية: أحمد حمدى ويعاونه حازم أبوالوفا وأسامة عبد اللطيف، وعلى طلبة حكماً رابعاً، وكل من وليد عبد الرازق وأحمد جمال حكماً خامساً.
المقاولون وبيراميدز: طاقم تونسى بقيادة الصادق السالمى ويعاونه أنور هميلة ويامن الملوشي، وسليم بلخواص حكماً رابعاً.
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