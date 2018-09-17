» الإسماعيلي يعسكر لعبور كمين "الجيش"

17 سبتمبر 2018 - 10:05 ص

دخل لاعبو الإسماعيلى، فى معسكر مغلق عقب أداء المران الرئيسى مساء أمس الأحد، استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش ضمن منافسات الأسبوع السابع من عمر مسابقة الدورى، والمقرر إقامتها غدا على ستاد جهاز الرياضة العسكرى بكوبرى القبة.

ويخوض الفريق مران خفيف صباح اليوم، قبل التوجه للقاهرة للمبيت بأحد الفنادق القريبة من ملعب المباراة.

ويسعى "الدراويش" بقيادة خير الدين مضوى، فى مواصلة سلسلة الانتصارات التى حققها الفريق الجولة الماضية بعدما تغلب على انبى بثلاثة أهداف مقابل هدفين بالجولة الماضية.