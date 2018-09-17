  • الإثنين 17 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر12:02 م
بحث متقدم
عبد الناصر زيدان

بلاغ يطالب بمنع عبد الناصر زيدان من السفر

اللبنانية منى المذبوح

"المذبوح" تكشف مفاجأة عن الفيديو المتسبب فى حبسها

نتنياهو

نتنياهو يكشف معلومات جديدة حول أخطائهم بحرب أكتوبر

البنك المركزي

سندات بـ3.5 مليار جنيه لسد عجز الموازنة

الرئيس السيسي

الرئيس يصدر قرارًا جمهوريًا.. تعرف عليه

ارشيف

الزمالك يبرم صفقة عالمية بدعم من "آل الشيخ"

تفاصيل رد اتحاد الكرة علي طلبات "صلاح"

أزمة جديدة فى الجبلاية بسبب محمد صلاح

نجاد البرعى

هذا ما علق به "البرعى" على اتهام "فودة" بالتحرش

المستشار مرتضى منصور

حقيقة رحيل ثلاثى الزمالك الشهير

الدولار

الدولار يرتفع مجددًا في البنوك

أزمة جديدة فى الجبلاية بسبب محمد صلاح

الرياضة

تفاصيل رد اتحاد الكرة علي طلبات "صلاح"
صلاح

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

الكشف عن أسرار جديدة في أزمة صلاح و اتحاد الكرة

#

«عبد الغني»: هناك مؤامرة للإطاحة بي من اتحاد الكرة

#

أزمة جديدة لـ"محمد صلاح" بسبب قناة فضائية

#

#إحنا_آسفين_يا_صلاح

الدولار

السوق السوداء

البنوك

الجنيه

بنك مصر

وقع خلاف بين أعضاء مجلس اتحاد الكرة "الجبلاية" بشأن حضور احتفالية أفضل لاعب في العالم والتي يتنافس عليها اللاعب الدولي محمد صلاح نجم منتخب الفراعنة المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي مع اللاعب كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال المحترف بين صفوف يوفنتوس الإيطالي واللاعب مودريتش نجم منتخب كرواتيا المحترف بين صفوف ريال مدريد الإسباني، والمقرر إقامتها في 24 سبتمبر الجاري بلندن.

ويعود سبب الخلاف إلى تخصيص "فيفا" 3 دعوات لاتحاد الكرة لحضور الاحتفالية، فى الوقت الذى يرغب فيه أغلب الأعضاء فى الحضور، علمًا بأن مجدي عبد الغنى عضو المجلس تلقى دعوة من الاتحاد الدولى للاعبين المحترفين لحضور الاحتفالية ليخرج من هذه الخلافات.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية" .. المزيد من معالم التجربة ودروسها (13/13)

جمال سلطان

المُلهم "السياسي" مانويل جوزيه!

محمود سلطان

تعبير سياسى عن الفكرة الدينية.. هل من ضرورة؟

د. هشام الحمامي

ربيع براغ.. وانتحار الاستبداد!

أ. د. حلمي محمد القاعود

التجربة المغربية.. مجددًا!

د. حسام عقل

هل تشهد اللغة العربية تقهقرا في جيل اليوم

عبد العزيز محمد قاسم
شارك معنا

اخترنا لك

» رأيت صديقى الملحد يصلى
» تعليق جرىء من "موسى" على حادث شبين الكوم
» حقيقة نقل عمرو زكى للمستشفى فى حادث مروري
» قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة
» سيدة تتهم قاضى ترامب بالتحرش
» أب يغتصب ابنته.. ويزعم: الجن عاشرها
» بالفيديو.. حساسين: هذا الوزير لا ينام
» غادة عبدالرازق: "اللي بتجوزه بيطلع عينى"
» الإسماعيلي يعسكر لعبور كمين "الجيش"
» تعرف على حالة طقس اليوم
» لماذا لا يعجبك صوتك حين تسمعه في المسجل؟ .. العلم يشرح

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • عصر

    03:24 م

  • فجر

    04:21

  • شروق

    05:45

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    15:24

  • مغرب

    18:03

  • عشاء

    19:33

من الى
صورة تعبيرية
مذبحة بنها
6 حيوانات اشتركت في حروب عالمية
أرشيفية
جواز سفر مصري