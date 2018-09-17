أزمة جديدة فى الجبلاية بسبب محمد صلاح

17 سبتمبر 2018 - 10:11 ص

وقع خلاف بين أعضاء مجلس اتحاد الكرة "الجبلاية" بشأن حضور احتفالية أفضل لاعب في العالم والتي يتنافس عليها اللاعب الدولي محمد صلاح نجم منتخب الفراعنة المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي مع اللاعب كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال المحترف بين صفوف يوفنتوس الإيطالي واللاعب مودريتش نجم منتخب كرواتيا المحترف بين صفوف ريال مدريد الإسباني، والمقرر إقامتها في 24 سبتمبر الجاري بلندن.

ويعود سبب الخلاف إلى تخصيص "فيفا" 3 دعوات لاتحاد الكرة لحضور الاحتفالية، فى الوقت الذى يرغب فيه أغلب الأعضاء فى الحضور، علمًا بأن مجدي عبد الغنى عضو المجلس تلقى دعوة من الاتحاد الدولى للاعبين المحترفين لحضور الاحتفالية ليخرج من هذه الخلافات.