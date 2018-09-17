الزمالك يبرم صفقة عالمية بدعم من "آل الشيخ"

17 سبتمبر 2018 - 10:21 ص

قال المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن الزمالك على أعتاب صفقة عالمية فى الميركاتو الشتوى ستكون هدية من تركى آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية.

وقال "منصور" فى مداخلة هاتفية مع "مساء بيراميدز" مع الإعلامى مدحت شلبى: "تركي آل الشيخ أرسل لى رسالة من أمريكا وطالبني بزيارته، وسأقوم بذلك خلال الـ10 أيام المقبلة".

وأضاف رئيس الزمالك إلى جانب رسالة أخرى يخبرني من خلالها بأنه يريد إهداء الزمالك هدية على "مزاجه الخاص" في يناير المقبل".