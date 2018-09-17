ماذا قال نافعة عن ذكرى مرور 40 عامًا على "كامب ديفيد"؟

17 سبتمبر 2018 - 10:22 ص

علق الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة على ذكرى مرور 40 عامًا على إبرام اتفاقية كامب ديفيد، مشيرًا إلى أن الاتفاق لم يفعل البند الرئيسى الذى عقد من أجله وهو تحقيق السلام الدائم.

وقال نافعة خلال تغريدته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "مع ذكرى مرور 40 عامًا على كامب ديفيد. وقتها كان الإعلام يروج لمقولة إن عصر السلام والازدهار بدأ في مصر".

وتابع مرددًا: "وكان رأيي أن السلام مع إسرائيل مستحيل، وذكرت ذلك في كتابي المنشور عام 1984 مصر والصراع العربي الإسرائيلي من الصراع المحتوم إلى التسوية المستحيلة".

وعلق رواد موقع التواصل الاجتماعي، فقال صلاح دكروري: "كامب ديفيد عملها السادات بذكاء وأعاد سيناء المغتصبة ماذا فعل أمثالكم".

وتابع محمد حمدى: "يعني كنت حكيما.. حينما كنت قريب عهد بأستاذك الرائع رحمه الله حامد ربيع.. وانتكست بعد أكثر من ثلاثين سنة".