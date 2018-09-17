  • الإثنين 17 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر12:02 م
بحث متقدم
عبد الناصر زيدان

بلاغ يطالب بمنع عبد الناصر زيدان من السفر

اللبنانية منى المذبوح

"المذبوح" تكشف مفاجأة عن الفيديو المتسبب فى حبسها

نتنياهو

نتنياهو يكشف معلومات جديدة حول أخطائهم بحرب أكتوبر

البنك المركزي

سندات بـ3.5 مليار جنيه لسد عجز الموازنة

الرئيس السيسي

الرئيس يصدر قرارًا جمهوريًا.. تعرف عليه

ارشيف

الزمالك يبرم صفقة عالمية بدعم من "آل الشيخ"

تفاصيل رد اتحاد الكرة علي طلبات "صلاح"

أزمة جديدة فى الجبلاية بسبب محمد صلاح

نجاد البرعى

هذا ما علق به "البرعى" على اتهام "فودة" بالتحرش

المستشار مرتضى منصور

حقيقة رحيل ثلاثى الزمالك الشهير

الدولار

الدولار يرتفع مجددًا في البنوك

بالفيديو.. حساسين: هذا الوزير لا ينام

آخر الأخبار

حساسين: "أنا بعت اللي ورايا واللي قدامي"
حساسين

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

أطباء يحذرون من شائعة الامتناع عن الحليب مع الإصابة بالأنفلونزا

#

بالفيديو.. كاظم الساهر: خطيبتي لا تحبني

#

بالفيديو.. تعرف على أهمية فيتامين ب 12

#

من يحصد الكرة الذهبية بمونديال روسيا؟

البرلمان

العاصمة

حساسين

ابو الهول

علق سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، على اكتشاف تمثال لأبو الهول في معبد كوم أمبو بأسوان، بقوله: "وزير الآثار بيشتغل بجد".

وأضاف "حساسين" خلال تقديم برنامجه "انفراد"، المذاع عبر فضائية :" العاصمة "، بأن التاريخ بدأ من مصر، و الاكتشافات تثبت ذلك، مشددا على ضرورة الاهتمام بالآثار المصرية.

وتابع  عضو مجلس النواب،:"وزير الآثار لا ينام، دخلت عليه مكتبه ولقيت المكتب فاضي مفيهوش تحف ولا انتيكات، بجد الوزير ده بيحب مصر وبيدخل خزانة الدولة أموالا طائلة". 

شاهد الفيديو..


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية" .. المزيد من معالم التجربة ودروسها (13/13)

جمال سلطان

المُلهم "السياسي" مانويل جوزيه!

محمود سلطان

تعبير سياسى عن الفكرة الدينية.. هل من ضرورة؟

د. هشام الحمامي

ربيع براغ.. وانتحار الاستبداد!

أ. د. حلمي محمد القاعود

التجربة المغربية.. مجددًا!

د. حسام عقل

هل تشهد اللغة العربية تقهقرا في جيل اليوم

عبد العزيز محمد قاسم
شارك معنا

اخترنا لك

» رأيت صديقى الملحد يصلى
» تعليق جرىء من "موسى" على حادث شبين الكوم
» حقيقة نقل عمرو زكى للمستشفى فى حادث مروري
» قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة
» سيدة تتهم قاضى ترامب بالتحرش
» أب يغتصب ابنته.. ويزعم: الجن عاشرها
» بالفيديو.. حساسين: هذا الوزير لا ينام
» غادة عبدالرازق: "اللي بتجوزه بيطلع عينى"
» الإسماعيلي يعسكر لعبور كمين "الجيش"
» تعرف على حالة طقس اليوم
» لماذا لا يعجبك صوتك حين تسمعه في المسجل؟ .. العلم يشرح

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • عصر

    03:24 م

  • فجر

    04:21

  • شروق

    05:45

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    15:24

  • مغرب

    18:03

  • عشاء

    19:33

من الى
صورة تعبيرية
مذبحة بنها
6 حيوانات اشتركت في حروب عالمية
أرشيفية
جواز سفر مصري