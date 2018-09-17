» بالفيديو.. حساسين: هذا الوزير لا ينام

17 سبتمبر 2018 - 10:30 ص

علق سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، على اكتشاف تمثال لأبو الهول في معبد كوم أمبو بأسوان، بقوله: "وزير الآثار بيشتغل بجد".

وأضاف "حساسين" خلال تقديم برنامجه "انفراد"، المذاع عبر فضائية :" العاصمة "، بأن التاريخ بدأ من مصر، و الاكتشافات تثبت ذلك، مشددا على ضرورة الاهتمام بالآثار المصرية.

وتابع عضو مجلس النواب،:"وزير الآثار لا ينام، دخلت عليه مكتبه ولقيت المكتب فاضي مفيهوش تحف ولا انتيكات، بجد الوزير ده بيحب مصر وبيدخل خزانة الدولة أموالا طائلة".

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