» بالفيديو.. حساسين: هذا الوزير لا ينام

إيمان هاني
علق سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، على اكتشاف تمثال لأبو الهول في معبد كوم أمبو بأسوان، بقوله: "وزير الآثار بيشتغل بجد".
وأضاف "حساسين" خلال تقديم برنامجه "انفراد"، المذاع عبر فضائية :" العاصمة "، بأن التاريخ بدأ من مصر، و الاكتشافات تثبت ذلك، مشددا على ضرورة الاهتمام بالآثار المصرية.
وتابع عضو مجلس النواب،:"وزير الآثار لا ينام، دخلت عليه مكتبه ولقيت المكتب فاضي مفيهوش تحف ولا انتيكات، بجد الوزير ده بيحب مصر وبيدخل خزانة الدولة أموالا طائلة".
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