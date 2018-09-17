340 طالبًا وطالبة يؤدون الكشف الطبى بتربية الغردقة

أعلن الدكتور محفوظ عبد الستار عميد كلية التربية بالغردقة استمرار الكشف الطبى للطلاب الجدد لليوم الثانى على التوالى.

وأضاف عبد الستار أنه تم الكشف على 110 طلاب بالفرقة الأولى تعليم عام واليوم الإثنين سوف يتم الكشف الطبى على 230طالبًا وطالبة للتعليم الأساسى والطفولة

وأشار عبد الستار لأول مرة دفع المصاريف إلكترونيًا عن طريق إحدى البنوك وتم عمل فيزا للطلاب مجانًا فى إحدى البنوك بالغردقة.

وأكد الدكتور السعدى الغول وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب تم فتح شعبتين الرياضة باللغة الإنجليزية والعلوم باللغة الإنجليزية لمواكبه سوق العمل واحتياجات المدارس التجريبية لهذه التخصصات.

وأضاف الغول، أنه سوف يجرى الاختبار الشخصى للطلاب يوم السبت المقبل ويتكون من 4لجان كل لجنة مكونة من 3 أعضاء هيئة تدريس

وقال شورة جعفر مدير شئون الطلاب بكلية التربية بالغردقة أن مصاريف الفرقة الأولى 270 جنيهًا فى العام والفرقة الثانية 187جنيهًا والفرقة الثالثة 187جنيهًا والفرقة الرابعة 219 جنيهًا.

وأوضح جعفر أن مصاريف الشعبتين الجديدتين باللغة الإنجليزية للرياضة والعلوم تقدر بنحو 3500 جنيه ومن ضمن شروط القبول بالشعبتين حصول الطالب على 80% من درجات اللغة الإنجليزية، متابعًا العام المقبل فتح شعب عام الفيزياء والكيمياء والأحياء باللغة الإنجليزية











