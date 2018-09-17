"لعب الأطفال" تشعل مشاجرة دموية فى كفر الشيخ

17 سبتمبر 2018 - 10:36 ص

لفظت ربة منزل أنفاسها الأخيرة فيما أصيب 8 آخرون في مشاجرة بين عائلتين بقرية مرتضى مركز البرلس بكفر الشيخ، بسبب خلافات الجيرة، ولهو الأطفال.

وردت معلومات للواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ، بحدوث مشاجرة بقرية مرتضى التابعة لمركز البرلس، ووجود مصابين ومتوفاة.

تبين حدوث مشاجرة بين كل من "طرف أول" "فوزي. د. ع . غ" 80 سنة، صياد، مصاب باشتباه كسر بالذراع اليسرى، وزوجته "دولت.ا.ع" 65 سنة، ربة منزل، مصابة بكدمات بالذراع اليسرى والظهر، وتم خروجها عقب تلقيها العلاج من مستشفى البرلس المركزى، وابنتيهما "وفاء" 32 سنة، ربة منزل، مصابة بكسر بالذراع اليسرى وجرح بفروة الرأس، و"سومة" 50 سنة، ربة منزل، مصابة باشتباه كسر بالذراع اليسرى وجرح بفروة الرأس، وتوفيت عقب وصولها مستشفي البرلس المركزي، وشقيقة الثانية "سهير.ا.ع" 55 سنة، ربة منزل، مصابة باشتباه كسر بالذراع اليسرى والقدم اليمني، وجميعهم مقيمون بذات القرية، وتم تحويل المصابين لمستشفى برج البرلس لتلقى العلاج اللازم.

و"طرف ثان"، " حمدي.ب.خ.ش" 60 سنة، صياد، مصاب بجرح بفروة الرأس، وزوجته "شريفة.ع.ب" 58 سنة، ربة منزل، مصابة بكدمة فى الرأس، وأبنائها "عادل.ح.ب" 45 سنة، فلاح، و"وحيد.ح.ب"، وزوجتيهما "حفيظة.ن.ع.ب" 25 سنة، ربة منزل، مصابة بكدمات وسحجات فى أماكن متفرقة بالجسد، و"رضا.خ.ع.ب" 25 سنة، ربة منزل، مصابة بكدمات وسحجات فى أماكن متفرقة بالجسد، وجميعهم مقيمون بذات القرية، وتم خروجهم عقب تلقيهم العلاج بمستشفى بلطيم المركزى.

وذكرت التحقيقات حدوث خلافات بين الطرفين بسبب الجيرة ولهو الأطفال، وتعدى على إثرها الطرفان على بعضهما بالضرب وإحداث الإصابات المشار إليها.

وبسؤالهما تبادلا الاتهامات، وحرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.