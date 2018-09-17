أول تعليق لـ«الونش» بعد تمديد تعاقده مع الزمالك

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عبر مدافع الزمالك محمود حمدى "الونش"، عن سعادته بعد تمديد تعاقده مع النادى حتى عام 2023.

وعلق "الونش" على بـ"تويتر": "سعيد بتواجدي داخل جدران نادى الزمالك حتى 2023 رسميًا، وأتطلع للمزيد من العمل وحصد البطولات.. وأحب أن أتوجه بالشكر بشكل خاص لأستاذ أمير مرتضى ومجلس إدارة النادى ولجماهير الزمالك، وأتمنى أن أكون دائما عند حسن ظنكم وآمالكم".

ونجح الزمالك فى تمديد عقد "الونش"، مدافع الفريق لمدة أربعة مواسم جديدة بخلاف الموسم الحالى عقب جلسة من أمير مرتضى منصور المشرف على فريق الكرة.




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