سندات بـ3.5 مليار جنيه لسد عجز الموازنة

17 سبتمبر 2018 - 10:40 ص

قرر البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين طرح سندات خزانة حكومية نيابةً عن وزارة المالية بقيمة 3.5 مليارات جنيه.

وحدد البنك المركزي قيمة الطرح الأول ملياري جنيه لأجل 3 سنوات، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني نحو 1.5 مليار جنيه لأجل 7 سنوات.

ومن المتوقع وصول قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، للعام المالي الجاري إلى 240 مليار جنيه، ويُموَّل ذلك بطرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، وأدوات الدين الحكومية، نيابةً عن وزارة المالية، ومساعدات الدول العربية ومنحها والقروض الدولية.