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أب يغتصب ابنته.. ويزعم: الجن عاشرها

قضايا وحوادث

حبس مدرس حاول اغتصاب طفلة
حبس مدرس حاول اغتصاب طفلة

أحمد الشربينى

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أقدم أب على اغتصاب ابنته البالغة من العمر 14 سنة، حيث قضت محكمة جنايات الجيزة، في القضية رقم 6321 لسنة 2018 جنايات قسم إمبابة، بالسجن المشدد 7 سنوات للمتهم "هشام . ع . م" وشهرته "كتكوت" يعمل بائعًا ويبلغ من العمر 36 سنة، لاتهامه باغتصاب ابنته رغما عنها.

وقالت الطفلة أمام المحكمة أن والدها دائم مجالستها في غرفته الخاصة به وأمرها بخلع ملابسها للكشف عليها وتحسس جسدها قاصدًا اغتصابها وأخبرت والدتها بذلك.

وأضافت والدة الطفلة أنها واجهت زوجها بأقوال الطفلة إلا أنه أخبرها بأنه كان يكشف على عذريتها وعلل لها ذلك بأن ثمة جن قد عاشرها ورفضه عرضها على أحد الأطباء.

وكشفت تقرير مصلحة الطب الشرعي بتوقيع الكشف على الطفلة المجنى عليها وفحصها، كما وجد غشاء بكارتها به تمزقان حديثان، كما تبين وجود أثار إصابة تمثلت فى كدمات وسحجات بعموم جسد الطفلة المجني عليها.

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