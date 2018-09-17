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قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة

الحياة السياسية

الفريق محمد زكي وزير الدفاع
الفريق أول محمد زكي

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صدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة يناير 2019 ، جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقده اللواء أشرف عطية عبد البارى مدير إدارة التجنيد والتعبئة أشار فيه إلى قبول دفعة جديدة من شباب مصر لتأدية الخدمة العسكرية اعتبارًا من 25 /9/ 2018 م وذلك وفقاً للشروط الأتية:

أولاً المؤهلات العليا:

مواليد الفترة من 1 يوليو حتى 31 ديسمبر من جميع السنوات حتى عام 1998 من خريجى جميع الكليات والمعاهد العليا حكومى وخاص الحاصلين على مؤهلهم الدراسى والمعتمدة نتيجتهم خلال الفترة من أول فبراير 2018 حتى أخر يوليو 2018، وخريجى كليات الطب "البشرى- الأسنان- العلاج الطبيعى- الطب البيطرى- التمريض" الذين أنهوا سنة الامتياز "مدة التدريب" خلال تلك الفترة، و المتخلفين من سنوات سابقة، على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتباراً من 20 أكتوبر 2018 وتسجيلهم إجراء الكشف الطبى بمناطق التجنيد إعتباراً من 31 أكتوبر وحتى 22 نوفمبر 2018.

ثانياً: المؤهلات فوق المتوسطة

مواليد الفترة من 1 يوليو حتى 31 ديسمبر من جميع السنوات حتى عام 1998 والحاصلين على مؤهلهم الدراسى خلال الفترة من أول فبراير 2018 حتى أخر يوليو 2018، والمتخلفين من سنوات سابقة ، على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتباراً من 11 نوفمبر 2018 وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى بمناطق التجنيد اعتباراً من 24 حتى 26 نوفمبر 2018.

ثالثاً المؤهلات المتوسطة:

مواليد أشهر "يناير- فبراير- مارس" من عام 1999 والحاصلون على مؤهل متوسط ، ومواليد الأشهر الثلاث من جميع السنوات حتى عام 1998 وما قبلها خريجى العام الدراسى 2017 / 2018 ، والمتخلفين من سنوات سابقة على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتباراً من 25 سبتمبر 2018، وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى بمناطق التجنيد اعتباراً من 8 حتى 30 أكتوبر 2018 م.

رابعاً: غير ذوى المؤهلات:

مواليد أشهر "يناير- فبراير- مارس" من عام 1999 والمتخلفين من سنوات سابقة وسيتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتباراً من يوم 18 نوفمبر 2018 على أن يتم تسجليهم وإجراء الكشف الطبى بمناطق التجنيد والتعبئة التابعة لهم فى الفترة من 27 نوفمبر وحتى 11 ديسمبر 2018م.

على كل شاب له موقف مخالف عن ذلك يجب عليه التوجه إلى مكتب التجنيد والتعبئة التابع له فوراً للإستفسار عن صحة موقفه التجنيدى ، كما تم إنشاء موقع لإدارة التجنيد على شبكة الإنترنت على العنوان tagned.afmic.gov.eg وموقع للرد على إستفسارات المصريين المقيمين بالخارج على العنوان [email protected]

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