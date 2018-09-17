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"ترعة" تبتلع شقيقين في سوهاج

قضايا وحوادث

غرق طفلين داخل ترعة بالمنوفية
غرق طفلين داخل ترعة بالمنوفية

أحمد الشربينى

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غرق عامل أثناء غسل وجهه بترعة الإبراهيمية ببني سويف

لقي شقيقان مصرعهما غرقا بترعة الشيخ مكرم دائرة مركز سوهاج.

وردت معلومات للواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج يفيد بغرق طفل وطفلة بإحدى الترع أثناء تواجدهما بالقرب من ترعة بدائرة المركز.

تبين غرق كل من مصطفى أشرف عفيفى عبد العال 5 سنوات، وشقيقته سمية أشرف عفيفى عبد العال 9 سنوات ويقيمان بذات الناحية بالترعة المشار إليها وتم انتشال الجثتين.

وبسؤال والدهما أشرف عفيفى عبد العال 47 سنة عامل ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء لهو نجليه على حافة الترعة اختل توازنهما وسقطا بها وغرقا ونفى الشبهة الجنائية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

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