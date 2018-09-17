  • الإثنين 17 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر12:01 م
بحث متقدم
عبد الناصر زيدان

بلاغ يطالب بمنع عبد الناصر زيدان من السفر

اللبنانية منى المذبوح

"المذبوح" تكشف مفاجأة عن الفيديو المتسبب فى حبسها

نتنياهو

نتنياهو يكشف معلومات جديدة حول أخطائهم بحرب أكتوبر

البنك المركزي

سندات بـ3.5 مليار جنيه لسد عجز الموازنة

الرئيس السيسي

الرئيس يصدر قرارًا جمهوريًا.. تعرف عليه

ارشيف

الزمالك يبرم صفقة عالمية بدعم من "آل الشيخ"

تفاصيل رد اتحاد الكرة علي طلبات "صلاح"

أزمة جديدة فى الجبلاية بسبب محمد صلاح

نجاد البرعى

هذا ما علق به "البرعى" على اتهام "فودة" بالتحرش

المستشار مرتضى منصور

حقيقة رحيل ثلاثى الزمالك الشهير

الدولار

الدولار يرتفع مجددًا في البنوك

فيديو..

تعليق جرىء من "موسى" على حادث شبين الكوم

آخر الأخبار

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

الصور الأولى لخروج قطار شبين الكوم عن القضبان

#

للمرة الثانية.. حالة انتحار في الحرم المكي!

#

اندلاع حريق بحظيرة مواشٍ بالمنوفية

#

مصرع عامل سقط من الطابق الخامس بالمنوفية

البترول

تقرير انجليزي

الغاغز

شركات دولية

هاجم الإعلامي أحمد موسى، المسئولين عن حادث قطار شبين الكوم، قائلاً: "هناك إهمال يضرب مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى التكاليف الباهظة التي تحتاجها السكة الحديد لتطويرها.

وأضاف "موسى"، خلال برنامجه "على مسئوليتى" المذاع  "صدى البلد"، أنه لا يوجد من يراعي ضميره داخل المؤسسات الحكومية وأصبح الإهمال هو السمة الغالبة.

وتابع: "سائق قطار شبين الكوم مش حاسس بالمسئولية والقضبان مش متحملة، وعشان كده إحنا بنصرف مليارات لتطويرها ولابد من حساب المقصرين والمهملين".

شاهد الفيديو..

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية" .. المزيد من معالم التجربة ودروسها (13/13)

جمال سلطان

المُلهم "السياسي" مانويل جوزيه!

محمود سلطان

تعبير سياسى عن الفكرة الدينية.. هل من ضرورة؟

د. هشام الحمامي

ربيع براغ.. وانتحار الاستبداد!

أ. د. حلمي محمد القاعود

التجربة المغربية.. مجددًا!

د. حسام عقل

هل تشهد اللغة العربية تقهقرا في جيل اليوم

عبد العزيز محمد قاسم
شارك معنا

اخترنا لك

» رأيت صديقى الملحد يصلى
» تعليق جرىء من "موسى" على حادث شبين الكوم
» حقيقة نقل عمرو زكى للمستشفى فى حادث مروري
» قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة
» سيدة تتهم قاضى ترامب بالتحرش
» أب يغتصب ابنته.. ويزعم: الجن عاشرها
» بالفيديو.. حساسين: هذا الوزير لا ينام
» غادة عبدالرازق: "اللي بتجوزه بيطلع عينى"
» الإسماعيلي يعسكر لعبور كمين "الجيش"
» تعرف على حالة طقس اليوم
» لماذا لا يعجبك صوتك حين تسمعه في المسجل؟ .. العلم يشرح

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • عصر

    03:24 م

  • فجر

    04:21

  • شروق

    05:45

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    15:24

  • مغرب

    18:03

  • عشاء

    19:33

من الى
صورة تعبيرية
مذبحة بنها
6 حيوانات اشتركت في حروب عالمية
أرشيفية
جواز سفر مصري