» تعليق جرىء من "موسى" على حادث شبين الكوم

17 سبتمبر 2018 - 10:53 ص

هاجم الإعلامي أحمد موسى، المسئولين عن حادث قطار شبين الكوم، قائلاً: "هناك إهمال يضرب مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى التكاليف الباهظة التي تحتاجها السكة الحديد لتطويرها.

وأضاف "موسى"، خلال برنامجه "على مسئوليتى" المذاع "صدى البلد"، أنه لا يوجد من يراعي ضميره داخل المؤسسات الحكومية وأصبح الإهمال هو السمة الغالبة.

وتابع: "سائق قطار شبين الكوم مش حاسس بالمسئولية والقضبان مش متحملة، وعشان كده إحنا بنصرف مليارات لتطويرها ولابد من حساب المقصرين والمهملين".

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