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حقيقة نقل عمرو زكى للمستشفى فى حادث مروري

الرياضة

عمرو زكي
عمرو زكي

محمد الخرو

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أجرى اللاعب عمرو زكي نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق عملية جراحية في يده اليسرى لإزالة كيس دهني بعد تعرضه للإصابة في إحدى المباريات السابقة.

وترددت أنباء عن تعرض اللاعب لحادث مروري أدى إلى دخوله المستشفى وهو ما نفاه أحد أفراد أسرته مؤكدًا أنها عملية جراحية ولم يتعرض لأي حوادث، لافتًا إلى أنه من المقرر خروجه خلال الساعات المقبلة بعد تماثله للشفاء.

وأجرى اللاعب العملية الجراحية بالمستشفى الجوي التخصصي في التجمع الخامس.

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