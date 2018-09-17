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"المذبوح" تكشف مفاجأة عن الفيديو المتسبب فى حبسها

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اللبنانية منى المذبوح
اللبنانية منى المذبوح

إيمان هاني

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عقبت اللبنانية منى المذبوح، التي اشتهرت إعلاميًا بقضية الإساءة إلى المصريين، على خبر الإفراج عنها قائلة: "تلقيت الخبر برد فعل غير طبيعي، ولم أكن أصدق حقيقة ذلك، منوهة بأنها تم حبسها 3 أشهر ونصف، كأنهم 3 سنوات ونصف.

وأكدت "المذبوح"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "العربية"، أن الفيديو الذي نشرته وتضمن سباب للمصريين قامت بنشره في لحظة انفعال على صفحتها الشخصية التي لا يوجد عليها سوى 25 صديقًا فقط، وقام أحد هؤلاء الأصدقاء بنشر الفيديو على الصفحات المصرية، وعقب ذلك وردت إليها رسائل تهديد من المصريين برش وجهها بماء نار.

وأضافت توجهت لقسم العجوزة لتحرير محضر هناك، وضابط قسم شرطة العجوزة نصحها بالتوجه إلى شرطة مباحث تكنولوجيا المعلومات وعمل محضر آخر من أجل التحري عن الشخص الذي قام بسرقة الفيديو.

وتابعت بأنه عندما صدر حكم بسجنها 11 عامًا أصابتها صدمة، مشددة على أنها أساءت للمصريين بلحظة غضب واعتذرت عن ذلك، لكن هذا كان رد فعل لأفعال كثيرة تعرضت لها منذ قدومها لمصر، مشددة على أنها تلقت أفضل معاملة من ضباط سجن القناطر والنزيلات، متجهة بالشكر لرئيس المباحث ومأمور السجن على تعاملهما معها.

وأشارت إلى أنها مريضة أعصاب، وهذا الكلام مثبت في أوراقها التي تم تقديمها للمحاكم في مصر بالقضية، وهى لا تستطيع التحكم في انفعالها، خاصة بعد تعرضها للتحرش الجنسي خلال شهر رمضان الفضيل وهذه ليس المرة الأولى التي تتعرض فيها للتحرش بمصر.

يذكر أن محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة، قضت في وقت سابق، بقبول استئناف المواطنة اللبنانية منى المذبوح، بشأن الحكم الصادر ضدها بالسجن 8 سنوات لإدانتها بإهانة الشعب المصري في مقطع فيديو بثته عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وتخفيض العقوبة إلى سنة مع إيقاف التنفيذ.

شاهد الفيديو..

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