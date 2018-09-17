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مدبولى يطالب بإنجاز تطوير مثلث ماسبيرو

الحياة السياسية

الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والقائم بأعمال رئيس الوزراء
مدبولى

وكالات - حنان حمدتو

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طالب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة البدء في تنفيذ مخطط تطوير منطقة "مثلث ماسبيرو" مؤكدًا أن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بذلك.

وأضاف مدبولى خلال اجتماعه  باللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وحضور عدد من مسئولى الوزارة والمحافظة بأن مشروع تطوير منطقة "مثلث ماسبيرو"، يأتى على أجندة أولويات التطوير الحضرى لمدينة القاهرة فى هذه المرحلة.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، نائب وزير الإسكان للتنمية العمرانية، أنه يتم البدء حاليًا التعامل مع صغار الملاك، مشيراً إلى أن آلية التعاقد مع صغار الملاك (علاقة مباشرة “بيع وشراء”) بين صغار الملاك الراغبين بالتعويض النقدي مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مع إضافة بند بالعقد “أن يحرر العقد من 3 نسخ (نسخة لكل من البائع “مالك قطعة الأرض” – المشتري هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة” – الجهة الإدارية “محافظة القاهرة”)”.

ويتم إرسال خطابات من لجنة فحص الملكيات لصندوق تطوير المناطق العشوائية، يفيد ببيانات المستحق للتعاقد، والمستندات الدالة على ملكيته لقطعة الأرض، حتى يتسنى للصندوق التعاقد بصفته مُفـوضًا عن هيئة المجتمعـات العمرانية الجديدة، مشيرا إلى أنه يتم في الوقت نفسه إزالة الأنقاض، حيث تم إزالة الأنقاض من مساحة 21 فداناً، وسيتم البدء على الفور في تنفيذ مخطط التطوير.

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