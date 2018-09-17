مصر توقع صفقات مع شركات عالمية لاستخراج البترول

17 سبتمبر 2018 - 11:19 ص

كشف موقع "africabusinesscommunities " الصادر بالإنجليزية، عن توقيع الحكومة المصرية صفقات مع عدة شركات دولية لاستخراج البترول والغاز، في منطقتي البحر المتوسط والصحراء الغربية .

وأوضح الموقع، في تقريره، أن وزير البترول، طارق الملا، وقع يوم السبت الماضي صفقتين مع شركات عالمية للتنقيب عن النفط والغاز في منطقتين من المياه العميقة في البحر المتوسط والصحراء الغربية.

وفي بيان، قالت الوزارة إن الصفقات وُقعت مع شركات من كندا وبريطانيا وهولندا وماليزيا والكويت، مضيفًا أن الصفقات تشمل حفر 12 بئرًا باستثمار لا يقل عن مليار دولار أمريكي.

وأكد الوزير أن قطاع البترول سيواصل تقديم العروض الدولية وتوقيع اتفاقيات جديدة بهدف زيادة إنتاج مصر من البترول والغاز لخفض الواردات.

ومع ذلك، تهدف مصر إلى العودة إلى تصدير الطاقة بعد اكتشاف الموارد في جميع أنحاء البلاد، والتي جذبت الشركات الدولية على مدى السنوات القليلة الماضية.

وتعقد مصر حاليًا صفقات مع شركات الطاقة الدولية للتنقيب عن النفط والغاز، بما في ذلك إينى الإيطالية وشركة بريتيش بتروليوم البريطانية.

وفي سياق آخر، تستضيف القاهرة اجتماعات مجلس الامتياز العالمي، ممثلة في الجمعية المصرية لتنمية الأعمال - أى اف دى ايه.

وقال طارق توفيق، رئيس مجلس إدارة الجمعية، في بيان يوم السبت، إن هذا الحدث المهم يمثل فرصة كبيرة لمانحي الامتياز لعرض علاماتهم التجارية وتوسيع أنشطتهم من خلال المشاركة في المعرض بحضور 46 جهة تمثل الآلاف من مشاريع الامتياز في جميع أنحاء العالم.

وأضاف "توفيق" أن تحت شعار "الامتياز الاجتماعي والتنمية المستدامة"، سيقدم المعرض مجموعة من فرص الامتياز على المستويين المحلي والدولي وتشجيع المستثمرين على الحصول على حق الامتياز من خلال تعزيز الاستثمارات وتوقيع الصفقات التجارية.