تفاصيل رسالة مكتوبة من "السيسى" لنظيره النيجيري

17 سبتمبر 2018 - 11:24 ص

أرسل الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة للرئيس النيجيري محمد بوهاري، سلمها له المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.

وقال السفير عاصم حنفي سفير مصر في نيجيريا إن المهندس شريف إسماعيل قام بزيارة إلى العاصمة النيجيرية أبوجا خلال الفترة من 11 إلى 14 سبتمبر الجاري 2018، في إطار الجولة الأفريقية التي تضمنت كلاً من الجابون ونيجيريا.

وأوضح سفير مصر في نيجيريا في بيان صحفي، أن المهندس شريف إسماعيل التقى أثناء الزيارة مع الرئيس النيجيري محمد بوهاري نقل خلالها تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي وقام بتسليمه رسالة له ركزت على أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين في شتى المجالات، وبما يتجاوب مع تطلعات الشعبين الصديقين في تحقيق الاستقرار والتنمية، بالإضافة إلى استعداد مصر لتوفير خبرتها لتلبية الاحتياجات النيجيرية لا سيما في البنية التحتية، خاصة بعد نجاح العديد من الشركات المصرية على مدار السنوات الماضية في نيجيريا وأفريقيا بشكل عام في هذا المجال، فضلاً عن استعداد مصر للتعاون مع الجانب النيجيري في العديد من المجالات المختلفة وبشكل خاص في مجالي الصحة والزراعة.

وأضاف السفير "حنفي"، أن مساعد الرئيس جدد دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لقيام الرئيس النيجيري بزيارة رسمية إلى مصر بصحبة وفد من كبار رجال الدولة والأعمال النيجيريين لبحث فرص الاستثمار في مصر واطلاعهم على الفرص الاستثمارية المتاحة.

أكد الأهمية التي يوليها الرئيس السيسي لتلبية الرئيس النيجيري دعوته للمشاركة النسخة الثانية من منتدى شباب العالم الذي سينعقد في الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر 2018 بمدينة شرم الشيخ، وأيضاً المشاركة في المعرض التجاري الأفريقي والذي سينعقد لأول مرة خلال الفترة من 11 إلى 17 ديسمبر 2018 بالقاهرة.

واختتم سفير مصر في نيجيريا تصريحاته مشيراً إلى أن مساعد الرئيس التقى بوزير خارجية نيجيريا حيث بحث سُبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين، خاصة مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي خلال عام 2019.

كما التقى مع وزير الطاقة والإشغال والإسكان، لبحث المجالات التي يمكن أن تسهم فيها الشركات المصرية وأبرزها المقاولون العرب وغيرها في تحديث البنية التحتية في نيجيريا.