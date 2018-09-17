الحريرى: التصالح مع الفاسدين تقنين للوضع

17 سبتمبر 2018 - 11:29 ص

انتقد النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، المسار الذى بدأت تتجه فيه قضية التلاعب بالبورصة والتي اتهم فيها نجلى الرئيس الأسبق حسنى مبارك جمال وعلاء وكذلك رحل الأعمال حسن هيكل وياسر الملوانى، لافتًا إلى أن النية فى التغاصى عن الفاسدين بحجة التصالح ، تقنن أوضاع الفساد.

وجاء فى تعليق الحريرى خلال تغريدته على تويتر: " قانون التصالح مع الفاسدين.. تقنين للفساد وحماية للفاسدين".

وعلق عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي، فقال محمد الفلاح "ما هى إلا قرصة ودن".

وأضاف عياد محمد: "إنها احترازات قانونية لتسوية البنية الاقتصادية".