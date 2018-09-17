» رأيت صديقى الملحد يصلى

17 سبتمبر 2018 - 11:30 ص

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صديقي ملحد ليس له دين. ورأيت أنه يصلي صلاة المسلمين. أرجو التأويل وشكرا.

التأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رؤياك لصديقك الملحد يصلى فإن كنت أنت مقصرًا في صلاتك فحافظ على الصلاة فى وقتها.

وصلاته هو قد تكون هداية له وتوبة ورجوع إلى الله وإلى الإسلام وإلى الحق، وصلاته خير له وصلاح أمره واستقامته وقربة إلى الله وإخلاصه وخلاصه مما هو فيه، وقد تدل صلاته على السلامة والنجاة والشفاء من مرض وهى أيضًا زوال همه وتوفيقه فى أمر يخصه من الأمور الدنيوية. وكونه صديقك فادعوه إلى الإسلام وإلى الحق فقد يجعلك الله سببًا في هدايته، فلربما منّ الله عليك بهذه الرؤيا لهذا الغرض. والله أعلم. وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

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