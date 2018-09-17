بلاغ يطالب بمنع عبد الناصر زيدان من السفر

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تلقى النائب العام بلاغًا من محمد النمر المحامي ضد عبد الناصر زيدان يتهمه بسب وقذف محمد حنفي مدير إدارة المتابعة بنادي الزمالك.

وأفاد البلاغ رقم 10331 لسنة 2018 بأن المشكو في حقه ظهر على صفحته بوسائل التواصل الاجتماعي وورد على لسانه عبارات وألفاظ تمثل سبًا وقذفًا وتشهيرًا وطعنًا بالأعراض، ونشر أخبار كاذبة وتأثير على رجال النيابة العامة والقضاء، حيث نشر أخبارًا كاذبة.

وطالب البلاغ النائب العام بمنعه من سفر وإحالته للمحاكمة الجنائية لما اقترفه من جرائم.

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