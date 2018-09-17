الداخلية تنظم احتفالية لأسر السجناء

17 سبتمبر 2018 - 11:36 ص

تستعد وزارة الداخلية اليوم الإثنين لتنظيم احتفالية لأسر السجناء والمفرج عنهم لتوزيع المساعدات بمناسبة السنة الهجرية الجديدة وقرب العام الدراسى الجديد، في إستاد القاهرة.

ويشارك الحضور مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الاجتماعي ومدير الإدارة العامة لشرطة الرعاية اللاحقة، ولفيف من قيادات وزارة الداخلية، وأسر السجناء والمفرج عنهم لتوزيع هدايا ومنقولات عينية عليهم لإدخال الفرحة في نفوسهم.

يأتى ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتعميق جسور التواصل المجتمعي وتوطيد أوجه التواصل بين الشرطة ومختلف طوائف الشعب وإعلاء قيم حقوق الإنسان.