وصلة "غزل" من أجيرى لـ"صلاح"

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أشاد المكسيكي خافيير أجيرى المدير الفنى لمنتخب مصر، بالمهارات التي ظهر بها اللاعب محمد صلاح في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الماضي كما ظهر بشكل جيد مع منتخب بلاده في مونديال روسيا لافتًا إلى أنه ينافس كريستيانو رونالدو ومودريتش علي أفضل لاعب في العالم بشكل متساوٍ.

وأضاف "أجيرى" خلال حضوره احتفال سفارة المكسيك فى القاهرة بمناسبة العيد الوطني: "لا أشعر بالقلق تجاه قلة تهديف محمد صلاح فى مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز هذا الموسم، فهو يمتلك المقومات التى تؤهله لتكرار إنجازات الموسم الماضى والذى حصد خلاله العديد من الجوائز الفردية أبرزها جائزة أفضل لاعب فى أفريقيا".

وأضاف المدير الفنى لمنتخب مصر: "ما يحدث لمحمد صلاح حاليًا مر به العديد من نجوم كرة القدم مثل كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، فقد يشاركون فى 4 أو 5 مباريات دون تسجيل، وفى النهاية أتمنى أن يحصد صلاح لقب الأفضل فى العالم من فيفا".

وعن الفوز العريض الذي حققه منتخب مصر على النيجر بنتيجة 6 – 0 فى ظهوره الأول مع "الفراعنة" بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها الكاميرون الصيف المقبل، قال خافيير أجيري: "لاشك إنها انطلاقة رائعة، وأنا راضٍ عن أداء الوافدين الجدد والفترة المقبلة ستشهد إتاحة الفرصة أمام الجميع لارتداء قميص الفراعنة"، موضحًا فى الوقت ذاته أن تركيزه منصب حاليًا على قيادة منتخب مصر للصعود إلى أمم أفريقيا 2019.

وأبدى مدرب منتخب مصر سعادته بمستوى الدورى المصري، موضحاً أن ارتفاع درجات الحرارة تلعب دورًا كبيرًا فى عدم حفاظ اللاعبين على مستواهم طوال الـ90 دقيقة.

وعن عودة الجماهير للمدرجات في مسابقة الدوري المصري، قال أجيري: "اللاعب يشعر بالحزن عندما يرى المدرجات خالية من المشجعين، لاسيما وأن الجماهير عنصر أساسي في منظومة كرة القدم".

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