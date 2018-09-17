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المشدد 3 سنوات لمتهم أحدث عاهة مستديمة بعين مواطن

قضايا وحوادث

محكمة
محكمة

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قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم أحمد على بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه، لاتهامه بإحداث عاهة لمواطن بمصر القديمة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عيد يونس، وعضوية المستشارين جمال أبو طالب وولاء وجدي طاهر، وأمانة سر محمد عبد العزيز، وخالد عبد المنعم.

وأسندت النيابة للمتهم أحمد على، تهمة ضرب المجني عليه، فارس إبراهيم عمدا، بأن أطلق صوبه بسلاحه عيارًا ناريًا استقر بوجهه وبعينه اليسرى محدثًا إصابته التي تخلف من جرائها عاهة مستديمة متمثلة فى انخفاض قوة الإبصار بنسبة 30% ، حسب تقرير الطب الشرعى.

 

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