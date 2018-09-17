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"المصرية للاتصالات" تشترى أوراسكوم للاستثمار

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"المصرية للاتصالات" تشترى أوراسكوم للاستثمار

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المصرية للاتصالات
المصرية للاتصالات

وكالات - حنان حمدتو

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كشفت الشركة المصرية للاتصالات عن إتمام إجراءات الاستحواذ على حصة أوراسكوم للاستثمار القابضة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للكوابل (مينا كابل) بقيمة إجمالية 90 مليون دولار.

وأوضحت الشركة في بيان لموقع "بورصة مصر" اليوم،  أن قيمة الصفقة توزع ما بين 40 مليون دولار قيمة حقوق الملكية للأسهم و50 مليون دولار قيمة مديونيات "مينا كابل".

وبحسب البيان، قامت المجموعة المالية هيرمس بتنفيذ الصفقة من جانب المصرية للاتصالات، وقال أحمد البحيري العضو المنتدب للمصرية للاتصالات، إن قرار الاستحواذ بهدف الاستفادة من النمو الملحوظ في حركة الإنترنت الدولية المقبلة من الهند والسعودية، فضلا عن رؤية الشركة لإمكانية تحقيق عائد قصير الأجل من هذا الاستثمار.

وتبلغ القيمة العادلة لسهم مينا للكوابل نحو 10.91 دولار، بحسب تقييم المستشار المالي المستقل، شركة العاصمة للاستشارات المالية.

وكانت المصرية للاتصالات أعلنت في مايو الماضي عن، توقيع اتفاقية شراء حصة أوراسكوم للاتصالات والإعلام في شركة “مينا للكوابل” التابعة بقيمة 90 مليون دولار.

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