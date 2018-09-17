تفاصيل خطاب "الجبلاية" لإنهاء أزمة "صلاح"

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اتفق أعضاء مجلس اتحاد الكرة "الجبلاية" برئاسة المهندس هاني أبو ريدة على بنود الخطاب الذي سيتم إرساله إلى رامي عباس محامي ووكيل أعمال اللاعب محمد صلاح لحل الأزمة بين اللاعب والاتحاد.

يتضمن الخطاب، أن اتحاد الكرة يسعى لحل أي أزمة ودية، وأنه يحرص على محمد صلاح كواحد من النجوم البارزين في الفريق القومي، وينفي ما تردد عن تعديل لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بشأن الاستفادة من اللاعب تسويقيًا نظير منحه مقابلًا ماديًا، وكذلك التأكيد على أن حقوق اللاعب التسويقية ملك لاتحاد الكرة، عندما يكون في معسكرات منتخب مصر.

يدرس مسئولو اتحاد الكرة مخاطبة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بشأن توضيح الجوانب التسويقية بين اتحاد الكرة ومحمد صلاح، وإرسال رد "فيفا" إلى رامي عباس.

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