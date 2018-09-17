صاحبة أشهر فيديو بانتخابات الرئاسة تكشف سبب إغمائها

17 سبتمبر 2018 - 12:27 م

روت نادية الرفاعى صاحبة أشهر فيديو في انتخابات الرئاسة الأخيرة، والتي ظهرت في أحد مقاطع الفيديو تقول "يا سيسي يا سيسي"، عن سبب وصولها لحالة الإغماء في الفيديو المنتشر.

وقالت "الرفاعي"، خلال حوارها لبرنامج "مساء دي إم سي"، إنها عندما تتعرض لحالة شديدة من الفرح، أو الحزن تصاب بالإغماء.

وأضافت أنها كانت في حالة انفعال، وكانت تتحدث مع زميلها في العمل في ذلك الوقت.

وتابعت أن الإخوان جهلة، ولم يفهموها عندما قالت "إنزلي يا إيليجيت"، وفسروها بأنها تحشد الأقباط وتنادي على "جانيت"، موضحة أن "إيليجيت" هو اسم الشركة التي تعمل فيها، وكانت تدعو زملاءها في العمل للنزول في الانتخابات.

وأكدت أن رئيس مجلس إدارة الشركة استجاب لندائها عندما علم، وأعطى الموظفين يوم إجازة للتصويت في الانتخابات.

شاهد الفيديو..