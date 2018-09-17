وزير الرياضة يقود ماراثون دراجات بدمياط

17 سبتمبر 2018 - 12:28 م

تقدم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ماراثون الدراجات بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط، ضمن زيارته الميدانية للمحافظة، وفى إطار حرص الوزارة على نشر ثقافة الممارسة الرياضية في مختلف محافظات الجمهورية.

وشارك في الماراثون نحو 300 شاب وفتاة من أبناء المحافظة، كما تضمن المهرجان مسيرة مشى ضمن فعاليات الاحتفالية المقامة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

حضر الماراثون كل من الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وعدد من قيادات الوزارة منهم الدكتور عمرو حداد مساعد الوزير للتنمية الرياضية، والدكتور أحمد الشيخ رئيس الإدارة المركزية لشؤون الوزير، واللواء إسماعيل الفار رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية.