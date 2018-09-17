تأجيل محاكمة 70 متهمًا بـ"لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة"

17 سبتمبر 2018 - 12:48 م

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة جلسة محاكمة 70 متهمًا بينهم 39 محبوسين في القضية المعروفة إعلاميًا "لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة"، وذلك لجلسة 10 أكتوبر وندب محاميين للمتهمين 43 و61 إثبات حضور المتهمين تبين للمحكمة بعدم حضور دفاع كل من المتهمين ماهر جميل عبد العظيم ويوسف إبراهيم يوسف محمود وقامت المحكمة بإثبات عدم تواجدهم، واستجابت المحكمة لطلب أحد المتهمين للتحدث.

وأشار إلى أن القضية منذ ثلاث سنوات والمتهمون جميعًا محبوسون وحتى الآن وطلب انتداب محامين للدفاع عن أي متهم ليس معه دفاع.

وطلب دفاع أحد المتهمين استجواب المتهمين رقمي "23" أحمد حمدي والمتهم "58" وجدي سيد محمد.

كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين وعددهم سبعين متهمًا، اتهامات تأسيس وإدارة عصابة لجنة المقاومة الشعيبة بناهيا وكرداسة أنشأت على خلاف أحكام الدستور والقوانين كان الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وقد كان الإرهاب واستخدام العنف الوسيلة المستخدمة في تحقيق أغراض تلك الجماعة، وقتل 3 مجني عليهم من بينهم أمين شرطة بقطاع الأمن الوطني، وحيازة أسلحة نارية مششخنة وذخيرة، وحيازة مفرقات TNT وإعانة على الفرار من وجه القضاء واستعمال القوة والعنف ضد موظفين عموميين.