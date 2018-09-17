  • الإثنين 17 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر01:51 م
بحث متقدم
المصرية للاتصالات

"المصرية للاتصالات" تشترى أوراسكوم للاستثمار

صورة الخبر

مصر توقع صفقات مع شركات عالمية لاستخراج البترول

صلاح وابوريدة

تفاصيل خطاب "الجبلاية" لإنهاء أزمة "صلاح"

صلاح

وصلة "غزل" من أجيرى لـ"صلاح"

عبد الناصر زيدان

بلاغ يطالب بمنع عبد الناصر زيدان من السفر

اللبنانية منى المذبوح

"المذبوح" تكشف مفاجأة عن الفيديو المتسبب فى حبسها

نتنياهو

نتنياهو يكشف معلومات جديدة حول أخطائهم بحرب أكتوبر

الرئيس السيسي

الرئيس يصدر قرارًا جمهوريًا.. تعرف عليه

البنك المركزي

سندات بـ3.5 مليار جنيه لسد عجز الموازنة

ارشيف

الزمالك يبرم صفقة عالمية بدعم من "آل الشيخ"

تأجيل محاكمة 70 متهمًا بـ"لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة"

قضايا وحوادث

محاكمة
محاكمة

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

تأجيل إعادة محاكمة المتهمين بحرق كنيسة كرداسة

#

تأجيل محاكمة المتهمين بلجان المقاومة الشعبية بكرداسة

#

غدًا محاكمة 70 متهمًا بـ"لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة"

#

تأجيل محاكمة 70 متهما بـ "لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة

المقاومة

لجنة المقاومة الشعبية

لجان المقاومة

محاكمة لجنة المقاومة الشعبية

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة  جلسة محاكمة 70 متهمًا بينهم 39 محبوسين في القضية المعروفة إعلاميًا "لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة"، وذلك لجلسة 10 أكتوبر وندب محاميين للمتهمين 43 و61 إثبات حضور المتهمين  تبين للمحكمة بعدم حضور دفاع كل من المتهمين ماهر جميل عبد العظيم ويوسف إبراهيم يوسف محمود وقامت المحكمة بإثبات عدم تواجدهم، واستجابت المحكمة لطلب أحد المتهمين للتحدث.

وأشار إلى أن القضية منذ ثلاث سنوات والمتهمون جميعًا محبوسون وحتى الآن وطلب انتداب محامين للدفاع عن أي متهم ليس معه دفاع.

وطلب دفاع أحد المتهمين استجواب المتهمين رقمي "23" أحمد حمدي والمتهم "58" وجدي سيد محمد.

كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين وعددهم سبعين متهمًا، اتهامات تأسيس وإدارة عصابة لجنة المقاومة الشعيبة بناهيا وكرداسة أنشأت على خلاف أحكام الدستور والقوانين كان الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وقد كان الإرهاب واستخدام العنف الوسيلة المستخدمة في تحقيق أغراض تلك الجماعة، وقتل 3 مجني عليهم من بينهم أمين شرطة بقطاع الأمن الوطني، وحيازة أسلحة نارية مششخنة وذخيرة، وحيازة مفرقات TNT وإعانة على الفرار من وجه القضاء واستعمال القوة والعنف ضد موظفين عموميين.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية" .. المزيد من معالم التجربة ودروسها (13/13)

جمال سلطان

المُلهم "السياسي" مانويل جوزيه!

محمود سلطان

تعبير سياسى عن الفكرة الدينية.. هل من ضرورة؟

د. هشام الحمامي

ربيع براغ.. وانتحار الاستبداد!

أ. د. حلمي محمد القاعود

التجربة المغربية.. مجددًا!

د. حسام عقل

هل تشهد اللغة العربية تقهقرا في جيل اليوم

عبد العزيز محمد قاسم
شارك معنا

اخترنا لك

» غادة عبد الرازق عن صورها الجريئة: "عايزة أبسط الجمهور"
» رأيت صديقى الملحد يصلى
» تعليق جرىء من "موسى" على حادث شبين الكوم
» حقيقة نقل عمرو زكى للمستشفى فى حادث مروري
» قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة
» سيدة تتهم قاضى ترامب بالتحرش
» أب يغتصب ابنته.. ويزعم: الجن عاشرها
» بالفيديو.. حساسين: هذا الوزير لا ينام
» غادة عبدالرازق: "اللي بتجوزه بيطلع عينى"
» الإسماعيلي يعسكر لعبور كمين "الجيش"
» تعرف على حالة طقس اليوم

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • عصر

    03:24 م

  • فجر

    04:21

  • شروق

    05:45

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    15:24

  • مغرب

    18:03

  • عشاء

    19:33

من الى
صورة تعبيرية
مذبحة بنها
6 حيوانات اشتركت في حروب عالمية
أرشيفية
جواز سفر مصري