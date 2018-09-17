» غادة عبد الرازق عن صورها الجريئة: "عايزة أبسط الجمهور"

17 سبتمبر 2018 - 01:01 م

ردت الفنانة غادة عبد الرازق على الهجوم الذي طالها من قبل جمهورها بسبب صورها الجريئة إضافة إلى الانتقادات الواسعة التي انتشرت عبر وسائل الإعلام.

وقالت عبد الرازق خلال لقائها مع الإعلامي عمرو أديب في برنامجه "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "على فكرة أنا مكنتش طالعة بالمايوه وحتى الفيديو الوحيد اللي عملته وأنا بنط كنت لابسة كاش مايوه لأني كنت عارفة إنه مينفعش ألبس مايو".

وتابعت: "مش معنى إني بحب أشارك جمهوري اللي أنا عارفاه إنه بيحب يبقى عايش معايا لحظة بلحظة أو اللي بحب أبسطه في الوقت اللي أنا مبسوطة فيه إني أتهاجم بالشكل ده".