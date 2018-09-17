"صلاح" ارتكب خطأ وعلى "كلوب" التصرف

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عقب لاعب ليفربول الهولندي جورجينو فينالدوم، على حادثة أنانية السنغالي ساديو ماني تجاه محمد صلاح في آخر مباراة جمعت الفريق مع توتنهام الإنجليزي، والتي فاز بها الريدز 2-1، موضحًا أن كلا اللاعبين يضيعان مهاراتهما في أشياء أخرى غير الملعب، بحسب ما ذكرته صحيفة "إكسبريس" البريطانية .

وتحت عنوان "فينالدوم" يوضح خطأ صلاح عبر الإنستجرام"، ذكرت الصحيفة، في تقريرها، أن فينالدوم أعجب بتعليق لأحد مشجعي ليفربول عبر "إنستجرام"، جاء فيه "ما كان يميز هجوم ليفربول هو العمل الجماعي بين صلاح ومانى وفيرمينو، لا يهم من يسجل بل من يكون في أفضل موقع".

وتابع المشجع: "ولكن هذا الموسم نرى لعبًا فرديًا خصوصًا من ساديو مانى، حيث لم يمرر لزميله محمد صلاح بأكثر من لقطة أمام توتنهام، هل هي أنانية؟ يجب أن يحل كلوب المشكلة".

ونوهت الصحيفة بأن جورجينو فينالدوم لاعب وسط ليفربول تراجع عن تعليقه بالإعجاب على تعليق مشجع ليفربول، موضحًا أنه قام بالضغط على "زر الإعجاب" عن طريق الخطأ.

وقال "فينالدوم": "إنه ضغط على زر الإعجاب على البوست أثناء  عبثه على الموبايل، أي دون قصد".

وأضاف: "لذلك لا تقلقوا.. لا توجد آفة الأنا في فريقنا"، "نحن فرق ونحن نعرف ذلك جيدًا"

أشارت الصحيفة إلى أن مشجعي ليفربول منقسمين حول تعليقات "فينالدوم"، فالبعض يرى أن مبرر "الإعجاب" بالخطأ غير مقنع والبعض الآخر يرى أن هذا التعليق هو رأي فينالدوم الشخصى.

في حين أن آخرين سارعوا إلى التقليل من أي نزاع بين صلاح وماني، مؤكدين أن الأمر لا يتعدي تنافس بين لاعبي فريق واحد.

وقاد ساديو مانى هجمة لنادي ليفربول في الدقائق الأخيرة من مباراة توتنهام التي أقيمت السبت الماضي، والتي انتهت بفوز ليفربول بنتيجة 2 -1، وكان يركض محمد صلاح على يمينه مواجهًا المرمى وفي موقع يسمح له بالتسجيل، إلا أن اللاعب السنغالى تجاهل التمرير للنجم المصري ومنح تمريرة لنابى كيتا الذي كان فى وضعية صعبة للتسجيل، لتضيع فرصة التوقيع على الهدف الثالث، وتكرر الأمر فى مناسبات أخرى خلال اللقاء.


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