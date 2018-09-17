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القبض على سيدة يشتبه فى قتلها شابًا بإمبابة

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القبض على سيدة أثناء زيارة زوجها بسجن جمصة

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جريمة قتل

قتل فى امبابة

قتل شاب فى شقته

ضبطت الأجهزة الأمنية في الجيزة ربة منزل يشتبه في تورطها في قضية قتل شاب في إمبابة، أول أمس السبت.

واصطحبت القوات المشتبه بها إلى ديوان القسم لسماع أقوالها لورود تحريات بوجود خلافات بينها والضحية، وسماع رواية والد الضحية للوقوف على ملابسات الواقعة.

وقال عدد من جيران المجني عليه، إن الضحية على علاقة بالسيدة التي كانت تكبره بـ5 أعوام وكانت تترد على شقته وعشية تلك الليلة وقع خلافا بينهما، تطورت إلى قيامها بقتله، مشيرًا إلى أن قوات الشرطة ألقت القبض عليها.

ترجع تفاصيل الواقعة إلى تلقى العميد محسن كامل، مأمور قسم إمبابة، إخطارًا من شطة النجدة بالعثور على جثة شاب داخل شقته بمنطقة العمارة.

وكشفت معاينة العقيد محمد عرفان، مفتش مباحث شمال الجيزة، عن أن الجثة لشاب يدعى "حمادة رمضان"، يبلغ من العمر 35 سنة، مسجاة على ظهرها بجوار سرير غرفة النوم، مرتديا ملابسه، وبها آثار جرح ذبحي بالرقبة.

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