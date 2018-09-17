العدل تفتح مكتبًا للشهر العقارى والتوثيق بالشيخ زايد

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وزارة الاتصالات

المحاكم

الشهر العقارى

الشيخ زايد

مكاتب للتوثيق العقارى

افتتح مساعدا وزير العدل لأبنية المحاكم والشهر العقاري، المستشاران عبد الهادى محروس، وأشرف رزق، بالإنابة عن المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، مكتب توثيق الشيخ زايد بعد الانتهاء من جميع أعمال الإنشاءات وميكنة العمل به بالكامل، وذلك على مساحة 640 مترًا مربعًا ليخدم أكثر من نصف مليون مواطن ويقدم لهم جميع خدمات التوثيق المميكنة.

صمم المكتب لتهيئة المناخ المناسب للتيسير على المترددين عليه فيشمل منافذ عديدة لتقديم الخدمات المختلفة وساحات انتظار فضلا عن تخصيص أماكن مهيأة لأرشفة الوثائق بجانب الحفظ الإلكتروني ضماناً لسلامة وتأمين بيانات المواطنين وحقوقهم.

يأتي هذا الإجراء تنفيذا لقرار وزير العدل رقم 7077 سبتمبر الجاري بضم مأمورية شهر عقاري الشيخ زايد إلى مكتب توثيق الشيخ زايد لتصبح مأمورية شهر عقاري وتوثيق زايد ليحل محل المقر السابق الذي كان يشمل مكتب أكتوبر أيضا الأمر الذي كان يتسبب في معاناة المواطنين بسبب تكدسهم في مساحة لا تتناسب وعددهم.

وتم التطوير من خلال التعاون الوثيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجمعية المستثمرين بالشيخ زايد ومجلس الأمناء، وذلك بغرض التيسير على المواطنين بشكل عام وتشجيعا للمستثمرين بشكل خاص، لاسيما أنه يخدم منطقة بالمدن الجديدة فضلا عن كونها منطقة صناعية واستثمارية.

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