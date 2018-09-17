فتح باب شراء أراضى الإسكان الاجتماعى غدًا ولمدة 17 يوما

17 سبتمبر 2018 - 01:21 م

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، عن مواعيد وأماكن إجراء القرعة العلنية اليدوية للمتقدمين لشراء قطع أراضى (الإسكان الاجتماعى – الإسكان المتميز – الإسكان الأكثر تميزاً)، والتى تم طرحها بالمدن الجديدة خلال الفترة من 2/7/2018 : 22/7/2018، حيث سيتم إجراء القرعة ابتداء من غدٍ الثلاثاء 18/9/2018 وحتى الخميس 4/10/2018، وذلك بالتعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبنك التعمير والإسكان.

وقال المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، فى بيان صادر عن وزارة الإسكان، إنه سيتم غدًا الثلاثاء إجراء القرعة لعمارات منطقة شمال المدينة، بمدينة بدر، وعمارات مسلسل أرقام (1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7) بمدينة العاشر من رمضان، وعمارات مسلسل رقم 1، بمدينة 15 مايو، وسيتم يوم الأربعاء 19/9/2018، إجراء القرعة لعمارات مسلسل رقم 1، بمدينة أكتوبر الجديدة، وسيتم يوم الخميس 20/9/2018، إجراء القرعة لعمارات مسلسل رقم 2، بمدينة أكتوبر الجديدة، وعمارات مسلسل أرقام (1 – 2)، بمدينة السادات، وسيتم إجراء القرعة لهذه المدن فى استاد المقاولون العرب.

وأضاف نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية بإن يوم السبت 22/9/2018 سيتم إجراء القرعة لعمارات مسلسل أرقام (1 – 2 – 3)، وفيلات منطقة الامتداد الجنوبى، بمدينة الفيوم الجديدة، فى جهاز المدينة، وعمارات مسلسل رقم 1، بمدينة بنى سويف الجديدة، فى سرادق بجوار جهاز المدينة، وعمارات مسلسل رقم 1، بمدينة أسيوط الجديدة، وعمارات مسلسل رقم 1، بمدينة ناصر “غرب أسيوط”، فى قاعة الاجتماعات بمقر جهاز مدينة أسيوط الجديدة، وعمارات مسلسل أرقام (1 – 2 – 3)، بمدينة سوهاج الجديدة، فى سرادق مُقام بجهاز المدينة، وعمارات مسلسل أرقام (1 – 2 – 3)، بمدينة أخميم الجديدة، فى سرادق مُقام بجهاز المدينة، وعمارات مسلسل أرقام (1 – 2 – 3 – 5)، بمدينة قنا الجديدة، وعمارات مسلسل رقم 1، بمدينة غرب قنا، فى سرادق مُقام بجهاز مدينة قنا الجديدة، وعمارات مسلسل رقم 1، بمدينة طيبة الجديدة، فى قاعة المؤتمرات بمقر جهاز المدينة، وعمارات مسلسل أرقام (1 – 2 – 3 – 4 – 6)، وفيلات مسلسل رقم 5، بمدينة أسوان الجديدة، فى سرادق مُقام أمام جهاز المدينة، وسيتم يوم الخميس 4/10/2018، إجراء القرعة لعمارات مسلسل رقم 1، بمدينة برج العرب الجديدة، فى الصالة المغطاة بنادى الاتحاد السكندرى.

وبخصوص قطع أراضى الإسكان الأكثر تميزاً، قال المهندس طارق السباعى: طبقاً للبندين (11، و12) بشروط وأسلوب الحجز الواردة بكراسة شروط حجز قطع أراضى الأكثر تميزاً بالقرعة العلنية، فإن التوقيتات التالية تحدد موعد ومكان إجراء القرعة بكل مدينة، والحد الأدنى لأعلى نسب سداد مقدم الحجز لكل مسلسل بالمنطقة، وطبقاً لنسب السداد المدونة باستمارات حجز المتقدمين للدخول فى القرعة العلنية، لتحديد الفائزين منهم، والتخصيص لهم بعدد قطع الأراضى المطروحة بذات مسلسل المنطقة، وفقاً للتالى: سيتم يوم الأحد 23/9/2018، إجراء القرعة لعمارات مسلسل رقم 1، بمدينة العاشر من رمضان، لجميع الحاجزين، وعمارات مسلسل رقم 1، بمدينة 15 مايو، لجميع الحاجزين، وعمارات مسلسل رقم 1، بمدينة الشروق، وذلك لمن دفعوا 100% كحد أدنى لأعلى نسب سداد المقدم، وعمارات مسلسل أرقام (1 – 2)، بمدينة السادات، لجميع الحاجزين، وفيلات مسلسل رقم 1، لجميع الحاجزين، وفيلات مسلسل رقم 2، وذلك لمن دفعوا 100% كحد أدنى لأعلى نسب سداد المقدم، بمدينة 6 أكتوبر، وعمارات مسلسل رقم 1، بمدينة بدر، لجميع الحاجزين، وعمارات مسلسل أرقام (1 – 2 – 3)، لجميع الحاجزين، وعمارات مسلسل رقم 4، وذلك لمن دفعوا 100% حتى 51 % كحد أدنى لأعلى نسب سداد المقدم، بمدينة العبور، وعمارات مسلسل أرقام (1 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 10 – 11)، لجميع الحاجزين، وعمارات مسلسل أرقام (2 – 9 – 12 – 13)، وذلك لمن دفعوا 100% كحد أدنى لأعلى نسب سداد المقدم، بمدينة القاهرة الجديدة، وسيتم إجراء القرعة لهذه المدن فى استاد المقاولون العرب.

وأضاف نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية: سيتم يوم السبت 22/9/2018، إجراء القرعة لعمارات مسلسل رقم 4، بمدينة الفيوم الجديدة، لجميع الحاجزين، فى جهاز المدينة، وعمارات مسلسل أرقام (1 – 2)، بمدينة بنى سويف الجديدة، لجميع الحاجزين، فى سرادق بجوار جهاز المدينة، وعمارات مسلسل رقم 1، بمدينة المنيا الجديدة، وذلك لمن دفعوا 100% كحد أدنى لأعلى نسب سداد المقدم، فى سرادق بجهاز المدينة، وعمارات مسلسل أرقام (1 – 2)، بمدينة سوهاج الجديدة، لجميع الحاجزين، فى سرادق بجهاز المدينة، وعمارات مسلسل رقم 1، بمدينة أسوان الجديدة، وذلك لمن دفعوا 100 % حتى 50 % كحد أدنى لأعلى نسب سداد المقدم، فى سرادق أمام جهاز المدينة، وعمارات مسلسل أرقام (1 – 2)، بمدينة دمياط الجديدة، وذلك لمن دفعوا 100% كحد أدنى لأعلى نسب سداد المقدم، فى مركز شباب دمياط الجديدة، وسيتم يوم الخميس 4/10/2018، إجراء القرعة لفيلات مسلسل رقم 1، بمدينة برج العرب الجديدة، لجميع الحاجزين، فى الصالة المغطاة بنادى الاتحاد السكندرى.

وبشأن قطع أراضى الإسكان الاجتماعى، أشار المهندس طارق السباعى، إلى أنه بالنسبة لمدينة السادات، سيتم يوم الإثنين 24/9/2018، إجراء القرعة لعمارات مسلسل أرقام (1 – 2 – 3 – 4 – 5)، وسيتم يوم الثلاثاء 25/9/2018، إجراء القرعة لعمارات مسلسل أرقام (6 – 7 – 8)، وسيتم يوم الأربعاء 26/9/2018، إجراء القرعة لعمارات مسلسل أرقام (9 – 10)، وسيتم يوم الخميس 27/9/2018، إجراء القرعة لعمارات مسلسل أرقام (11 – 12 – 13)، بينما سيتم يوم السبت 29/9/2018، إجراء القرعة لعمارات مسلسل أرقام (1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6)، بمدينة العاشر من رمضان، وعمارات مسلسل أرقام (1 – 2)، بمدينة الصالحية الجديدة، وسيتم إجراء القرعة لهذه المدن فى استاد المقاولون العرب.

وقال نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية: سيتم يوم السبت 22/9/2018، إجراء القرعة لعمارات مسلسل أرقام (1 – 2)، بمدينة بنى سويف الجديدة، فى سرادق بجوار جهاز المدينة، وعمارات مسلسل أرقام (1 – 2 – 3)، بمدينة المنيا الجديدة، فى سرادق بجوار جهاز المدينة، وعمارات مسلسل أرقام (1 – 2 – 3 – 4)، بمدينة أسيوط الجديدة، فى قاعة الاجتماعات بجهاز المدينة، وعمارات مسلسل أرقام (1 – 2)، بمدينة سوهاج الجديدة، فى سرادق بجهاز المدينة، وعمارات مسلسل رقم 1، بمدينة أخميم الجديدة، فى سرادق بجهاز المدينة، وعمارات مسلسل أرقام (1 – 2 – 3 – 4)، بمدينة قنا الجديدة، فى سرادق بجهاز المدينة، وعمارات مسلسل رقم 1، بمدينة طيبة الجديدة، فى سرادق بجهاز المدينة، وعمارات مسلسل أرقام (1 – 2)، بمدينة أسوان الجديدة، فى سرادق أمام جهاز المدينة، وسيتم يوم الخميس 4/10/2018، إجراء القرعة لعمارات مسلسل رقم 1، بمدينة برج العرب الجديدة، فى الصالة المغطاة بنادى الاتحاد السكندرى.

وأشار المهندس طارق السباعى إلى أنه سيتم السماح للحاجزين فقط بموجب إيصال سداد مقدم الحجز (توقيع المتقدم شخصياً أو توكيل خاص) بحضور القرعة العلنية، وعلى المتقدمين للحجز التواجد من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 12 ظهراً طبقاً للأيام المحددة لكل مدينة، لإجراء عملية تسجيل الحضور، وسيتم غلق الأبواب فى الساعة 12 ظهراً للبدء فى إجراءات القرعة العلنية، وبالنسبة للحاجزين الذين لم يتمكنوا من الحضور، فستقوم اللجنة المشكلة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومجلس الدولة، والرقابة الإدارية، بتطبيق نموذج بيانات العميل الخاص به، ووضعه في الصناديق الخاصة بإجراء القرعة.

وأوضح نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية، أنه بالنسبة للحاجزين الذين لم يوفقوا فى القرعة العلنية، يمكنهم فتح حساب مميز لإيداع مبلغ جدية الحجز السابق سداده مضافاً إليه العائد المقرر مع التمتع بمزايا عديدة، وفى حالة الرغبة فى استرداد المقدم مضافاً إليه العائد، فيمكن التقدم لأى فرع من فروع بنك التعمير والإسكان: طبقاً للتالي: بالنسبة للحاجزين بالإسكان الأكثر تميزاً اعتباراً من يوم الأحد الموافق 14/10/2018، وبالنسبة للحاجزين بالإسكان المتميز اعتباراً من يوم الأحد الموافق 14/10/2018، وبالنسبة للحاجزين بالإسكان الاجتماعى اعتباراً من يوم الأحد الموافق 21/10/2018، خلال أيام العمل الرسمية من الساعة 3 وحتى الساعة 5 مساءً، وسيتم إعلان نتيجة القرعة على موقعى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة www.newcities.gov.eg وبنك التعمير والإسكان www.hdb-egy.com ، وكذلك كشوف القرعة بكل من جهاز المدينة المختص، وفرع البنك بالمدينة.