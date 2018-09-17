هدية غير متوقعة من "ساويرس" لـ "صلاح"

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قرر رجل الأعمال نجيب ساويرس إطلاق اسم اللاعب محمد صلاح المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي، على إحدى الشوارع بمدينة الجونة تكريمًا له على الانجازات التي حققها خلال الفترة الماضية.

وقالت الإعلامية أسماء مصطفى، خلال تقديمها برنامج "هذا الصباح" بفضائية إكسترا نيوز، إن هذا الاقتراح جاء من أحد المتابعين لرجل الأعمال على تويتر، حيث طلب منه إطلاق أحد شوارع الجونة باسم "صلاح"، وهو ما وافق عليه على الفور وأبدى إعجابه بالفكرة.

وتابعت أنه على الفور نشر نجيب ساويرس موافقة شقيقه "سميح" وهو المالك لمدينة الجونة على الفكرة وجار تنفيذها.


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