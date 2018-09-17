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قطاع الأعمال: نخطط لبيع أراضي 14 محلجا

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توفيق
توفيق

وكالات - حنان حمدتو

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القبض على

مندوب مبيعات

سرقة الشركات

مندوب يسرق الشركة

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، في مؤتمر صحفي اليوم ، إن الوزارة تخطط لبيع أراضي 14 محلجا، من بين 25 محلجا تمتلكها، واستغلال حصيلة البيع في تطوير شركات الغزل والنسيج، والمتوقع أن تبلغ حصيلة بيع أراضي المحالج نحو 27 مليار جنيه.

وأضاف توفيق خلال كلمته بالمؤتمر: "أراضي الـ14 محلج وسط الكتلة السكانية وهنحتاج نغير نشاطها من صناعي لسكني.. وسنستخدم حصيلة بيعها كلها في تطوير وتحديث 32 شركة غزل ونسج بالإضافة إلى باقي المحالج التي سنحتفظ بها، وسنوفر لها أحدث المعدات والماكينات" .

وتوقع توفيق، أن تتحول الشركات الخاسرة في قطاع الغزل والنسيج للربح خلال سنتين مع تطبيق خطة التطوير والتحديث.

وأشار إلى أن شركات الغزل والنسيج جوهرة، يجب تلميعها مرة أخرى، وكان هناك تعاون كبير مع وزارة الزراعة، وأتوقع أنه خلال عامين ستكون الصورة مختلفة تمامًا،

وتابع: “ركزنا على 9 شركات خاسرة، تحقق خسائر بقيمة 2.7 مليار جنيه، ونتوقع تحولها للربح خلال عامين”.

وأوضح الوزير خطة الوزارة في التعامل مع الشركات، بالتعاون مع وزارة الزراعة، حيث وافقت الوزارة على مقترحنا بزراعة القطن قصير التيلة، الطلب على القطن طويلة التيلة يبلغ 1.6% من إجمالي الأقطان.

وتابع: “نزرع من 10 : 20 ألف فدان، خلال الموسم المقبل، تحت إشراف وزارة الزراعة.

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