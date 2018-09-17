» للمرة الأولى.. أحمد مكى ينشر صورته مع والدته الحقيقية

17 سبتمبر 2018 - 01:32 م

وجه الفنان أحمد مكي، عبارات لوالدته وفاء لتربيته وما وصل إليه من نجوميه قائلاً: "دا أنا مهما كبرت هاجي وأوطى على رجلك وأبوسها.

وقام "مكي" للمرة الأولى بنشر صورة تجمعه مع والدته وقال في تدوينة له على الصورة: "ده أنا مهما كبرت حاجى وأوطى على رجلك وأبوسها، ده إنتى أمى وإنتى عمرى وكل حاجة حلوة حاسسها، من كل قلبى.. شكرًا يا ماما".

جدير بالذكر أن "مكي" أطلق مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان "شكرا يا ماما"، الأغنية الجديدة من كلمات أشرف سليمان وألحان وتوزيع شادي السعيد، وشاركته فيها الغناء المطربة نهال نبيل.

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