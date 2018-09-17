مندوب يسرق أموال الشركة ويدعى خطفها فى الزمالك

17 سبتمبر 2018 - 01:51 م

تمكنت الأجهزة الأمنية فى القاهرة من القبض على مندوب مبيعات بشركة، سرق أموال الشركة وادعى خطفها في الزمالك.

وردت معلومات لقسم شرطة قصر النيل، من "أحمد.م" محامِ بشركة للمقاولات العامة والكهروميكانيكية، و"محمد ف" مندوب بذات الشركة، أنه عقب قيام المبلغ الثاني بصرف مبالغ مالية 200 ألف جنيه، 1500 يورو الخاصين بالشركة عمله من بنك فرع الزمالك الكائن بدائرة القسم فوجئ بشخصين مجهولين يستقلان دراجة بخارية قام أحدهما بخطف الحقيبة.

بإجراء التحريات لم يستدل على صحة الواقعة، بإعادة مناقشة المبلغ الثاني وبمواجهته بالمعلومات والتحريات عدل عن أقواله وقرر أنه نظرا لمروره بضائقة مالية اختمرت في ذهنه فكرة الاستيلاء على المبالغ المالية المشار إليها، وفي سبيل ذلك قام بالاتصال بنجل شقيقه "أحمد م" عامل، وطلب منه مقابلته بميدان عبد المنعم رياض، وعقب حضور الأخير قام بتسليمه الحقيبة وبداخلها المبالغ المالية المشار إليها على سبيل الأمانة على أن يعاود الاتصال به مرة أخرى لاستردادها".

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.