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"الهضبة" يستقر على طرح أغانى ألبومه منفردة كل 10 أيام

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عمرو دياب
دياب

متابعات -حنان حمدتو

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أكد الفنان عمرو دياب، أنه سيقوم بطرح أغاني ألبومه الجديد "كل حياتي" بشكل منفرد كل 10 أيام،  وذلك من أجل تشويق الجمهور قبل طرح الألبوم بشكل كامل.

وقالت مصادر في تصريحات صحفية "الدستور" إن "الهضبة" قرر ذلك بعد النجاح والصدى الذي حققته كل أغنية بمفردها، مضيفة أن "دياب" قرر طرح الألبوم بشكل كامل خلال شهر أكتوبر المقبل، بعد طرح أكبر عدد من أغاني الألبوم.

وطرح "الهضبة" حتى الآن 4 من أغاني ألبومه الجديد، وهي: "ده لو اتساب، كل حياتي، تعالي، هدد"، بالإضافة إلى "يتعلموا" التي أعلن عن مسابقة للجمهور من خلالها.

فى سياق مختلف، توقفت تمامًا تحضيرات برنامج الهضبة على شاشة الحياة، والتي كان من المفترض الإعلان عن تفاصيله مطلع العام الجاري، حيث كان من المقرر عرضه فى شهر أكتوبر المقبل، ولكن انشغال الهضبة بألبومه الجديد، وعدم وجود فكرة للبرنامج، والإعداد له، جعلته ذا مصير غامض، خاصة مع عدم وجود شروط جزائية فى العقد؛ تلزم الطرفين بتنفيذه.

يذكر أن شبكة تليفزيون "الحياة" كانت قد تعاقدت مع "الهضبة" على تقديم برنامج تليفزيوني فى شهر نوفمبر عام 2017، ولم يتم الإعلان عن تفاصيله منذ التعاقد.

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