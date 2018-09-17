تشرذم إعلاميي الإخوان سببه خلاف على "كعكة التمويل"

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قال الإعلامى نشأت الديهى إن جماعة الإخوان المسلمين لا تمتلك قضية حقيقية بل كل هدفها هو الوصول إلى الحكم، مؤكدًا أن حالة الانقسامات الموجودة حاليًا هي أصل لما موجود تحت السطح، وهو ما يسمى بـ"المصلحة".

وأضاف الديهى فى حواره مع "المصريون" أن تشرذم إعلاميي الإخوان فى الخارج حاليا، سببه "التمويل" حيث إن هناك من يستأثرون بالكعكة فى الخارج مثل أيمن نور وسيف عبد الفتاح ومعتز مطر ومجموعة أخرى "شحاتين" ومن هنا بدأت الخلافات تدب بينهم.

وعن مطالبة بعضهم بالعودة قال الديهى: "أرفض تمامًا، ومن يدعى أنه غرر به، عليه أن يتحمل مسئولية غبائه، فالجميع يعرف الحقيقة وأغلب من ذهبوا فشلوا هنا منهم كممثلين وإعلاميين، فكلهم يبحثون عن مصالح وأدوار لهم،  ويريدون العودة لأن الدائرة تضيق عليهم، وإذا عاد بعضهم فى الفترة الأولى يمكن أن أقول أنه غرر بهم لكن بعد هذه السنوات الأمر وراءه البحث عن مصلحة".

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