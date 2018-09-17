  • الإثنين 17 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر03:31 م
بحث متقدم
صورة الخبر

"أبناء" مبارك وراء هبوط البورصة المصرية

السيسي

5 رسائل وجهها "السيسى" لرئيس النواب الإيطالي

ساويرس

هدية غير متوقعة من "ساويرس" لـ "صلاح"

نشأت الديهى

تشرذم إعلاميي الإخوان سببه خلاف على "كعكة التمويل"

المصرية للاتصالات

"المصرية للاتصالات" تشترى أوراسكوم للاستثمار

صلاح وابوريدة

تفاصيل خطاب "الجبلاية" لإنهاء أزمة "صلاح"

صورة الخبر

مصر توقع صفقات مع شركات عالمية لاستخراج البترول

الرئيس السيسي

الرئيس يصدر قرارًا جمهوريًا.. تعرف عليه

عبد الناصر زيدان

بلاغ يطالب بمنع عبد الناصر زيدان من السفر

اللبنانية منى المذبوح

"المذبوح" تكشف مفاجأة عن الفيديو المتسبب فى حبسها

العالم يترقب..

غدًا.. لقاء نارى بين "صلاح" و"نيمار"

الرياضة

صلاح ونيمار
صلاح ونيمار

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

الكشف عن أسرار جديدة في أزمة صلاح و اتحاد الكرة

#

أسرار اللقاء الأول بين "صلاح" و"أبوريدة" بعد أزمة الجبلاية

#

مباراة كرة قدم للسيدات تتحول لحلبة مصارعة بسبب ركلة جزاء

#

شاهد.. ضحك هستيري لـ"صلاح" بسبب مقلب

الميزانية

وزارة التخطيط

وزارة التموين

الاحتكارية

يلتقي في تمام التاسعة من مساء غدٍ الثلاثاء فريق ليفربول المحترف بين صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح مع نظيره باريس سان جيرمان علي ملعب "أنفيلد" في أولى مباريات المجموعة الثالثة بمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتتجه أنظار عشاق كرة القدم المصرية والعربية إلى النجم محمد صلاح بشكل خاص، في ظل تراجع المعدل التهديفي للملك المصري هذا الموسم، بعد أن أحرز هدفين فقط رفقة فريقه ليفربول في 5 مباريات بالدوري الإنجليزي.

وثارت الكثير من الشكوك حول العلاقة بين محمد صلاح وزميله السنغالي ساديو ماني، بعد أن شهدت مباراة ليفربول وتوتنهام الأخيرة يوم السبت الماضي العديد من المواقف التي أثارت غضب جماهير الريدز ضد ماني، الذي رفض التمرير لصلاح في عدة مناسبات، كما أبدى الألماني يورجن كلوب مدرب الليفر غضبه من ماني وصلاح في مناسبتين على الأقل خلال المباراة بسبب عدم تعاونهما مع باقي زملائهما في الفريق.

وبعيدًا عن أزمة صلاح وماني في ليفربول، فقد سلّط الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يويفا، على موقعه الرسمي على شبكة الانترنت، الأضواء على المواجهة بين محمد صلاح والبرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان والتي ستكون محط أنظار الجميع في موقعة أنفيلد.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية" .. المزيد من معالم التجربة ودروسها (13/13)

جمال سلطان

المهم سمعة "المبنى" لا الإنسان!

محمود سلطان

تعبير سياسى عن الفكرة الدينية.. هل من ضرورة؟

د. هشام الحمامي

ربيع براغ.. وانتحار الاستبداد!

أ. د. حلمي محمد القاعود

التجربة المغربية.. مجددًا!

د. حسام عقل

صحفيون.. لا إرهابيون

فتحي مجدي
شارك معنا

اخترنا لك

» عيد: " تامر عبد المنعم هزمنى وهرب"
» غدًا.. لقاء نارى بين "صلاح" و"نيمار"
» للمرة الأولى.. أحمد مكى ينشر صورته مع والدته الحقيقية
» "الهضبة" يستقر على طرح أغانى ألبومه منفردة كل 10 أيام
» غادة عبد الرازق عن صورها الجريئة: "عايزة أبسط الجمهور"
» رأيت صديقى الملحد يصلى
» تعليق جرىء من "موسى" على حادث شبين الكوم
» حقيقة نقل عمرو زكى للمستشفى فى حادث مروري
» قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة
» سيدة تتهم قاضى ترامب بالتحرش
» أب يغتصب ابنته.. ويزعم: الجن عاشرها

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • مغرب

    06:03 م

  • فجر

    04:21

  • شروق

    05:45

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    15:24

  • مغرب

    18:03

  • عشاء

    19:33

من الى
صورة تعبيرية
مذبحة بنها
6 حيوانات اشتركت في حروب عالمية
ارشيف
جواز سفر مصري