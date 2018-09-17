» غدًا.. لقاء نارى بين "صلاح" و"نيمار"

17 سبتمبر 2018 - 02:03 م

يلتقي في تمام التاسعة من مساء غدٍ الثلاثاء فريق ليفربول المحترف بين صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح مع نظيره باريس سان جيرمان علي ملعب "أنفيلد" في أولى مباريات المجموعة الثالثة بمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتتجه أنظار عشاق كرة القدم المصرية والعربية إلى النجم محمد صلاح بشكل خاص، في ظل تراجع المعدل التهديفي للملك المصري هذا الموسم، بعد أن أحرز هدفين فقط رفقة فريقه ليفربول في 5 مباريات بالدوري الإنجليزي.

وثارت الكثير من الشكوك حول العلاقة بين محمد صلاح وزميله السنغالي ساديو ماني، بعد أن شهدت مباراة ليفربول وتوتنهام الأخيرة يوم السبت الماضي العديد من المواقف التي أثارت غضب جماهير الريدز ضد ماني، الذي رفض التمرير لصلاح في عدة مناسبات، كما أبدى الألماني يورجن كلوب مدرب الليفر غضبه من ماني وصلاح في مناسبتين على الأقل خلال المباراة بسبب عدم تعاونهما مع باقي زملائهما في الفريق.

وبعيدًا عن أزمة صلاح وماني في ليفربول، فقد سلّط الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يويفا، على موقعه الرسمي على شبكة الانترنت، الأضواء على المواجهة بين محمد صلاح والبرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان والتي ستكون محط أنظار الجميع في موقعة أنفيلد.