المؤبد للمتهمين بقتل جارهم فى المطرية

17 سبتمبر 2018 - 02:12 م

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة 4 متهمين بالسجن المؤبد، لاتهامهما بقتل مواطن لخلافات سابقة بالمطرية.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عامر جادو، وعضوية المستشارين علاء عبد الباقى العفيفى، وأيمن عبد اللطيف وسامح حسين أبو كنه، وأمانة سر محمد جبر ومحمد عوض.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين "محمد .ف " فني هندسة ميكانيكية، و"سيد .ف" صاحب فرن، و" خالد. س" عامل بمخبز، و" جمال.ف " محامٍ، بقتل المجنى عليه " أحمد.و" عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتله، إثر خلافات سابقة جمعته بالمتهم الأول.

وأعد المتهمين لهذا الغرض الآثم أسلحة بيضاء وأدوات تستعمل في الاعتداء علي الأشخاص، وما أن ظفروا به حتي قام المتهم الأول بالتعدي بواسطة سلاح أبيض كان بحوزته، وقام باقي المتهمون باقتياده لمدخل العقار سكنهم وانهالوا عليه بعدة طعنات بواسطة الأسلحة البيضاء قاصدين من ذلك إزهاق روحه.