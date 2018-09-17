  • الإثنين 17 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر03:31 م
بحث متقدم
صورة الخبر

"أبناء" مبارك وراء هبوط البورصة المصرية

السيسي

5 رسائل وجهها "السيسى" لرئيس النواب الإيطالي

ساويرس

هدية غير متوقعة من "ساويرس" لـ "صلاح"

نشأت الديهى

تشرذم إعلاميي الإخوان سببه خلاف على "كعكة التمويل"

المصرية للاتصالات

"المصرية للاتصالات" تشترى أوراسكوم للاستثمار

صلاح وابوريدة

تفاصيل خطاب "الجبلاية" لإنهاء أزمة "صلاح"

صورة الخبر

مصر توقع صفقات مع شركات عالمية لاستخراج البترول

الرئيس السيسي

الرئيس يصدر قرارًا جمهوريًا.. تعرف عليه

عبد الناصر زيدان

بلاغ يطالب بمنع عبد الناصر زيدان من السفر

اللبنانية منى المذبوح

"المذبوح" تكشف مفاجأة عن الفيديو المتسبب فى حبسها

المؤبد للمتهمين بقتل جارهم فى المطرية

قضايا وحوادث

المؤبد
المؤبد

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

السبت.. الحكم على 13 متهمًا بتهمة القتل بالتبين

#

غدًا.. محاكمة 13 متهمًا بقتل مواطن

#

المؤبد والمشدد لـ70 متهمًا بأحداث «فض رابعة» في المنيا

#

تطورات جديدة في مذبحة نجل الفنان المرسى أبو العباس

البرلمان

العراق

القوى السياسية

محمد الحلوبسي

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة 4 متهمين بالسجن المؤبد، لاتهامهما بقتل مواطن لخلافات سابقة بالمطرية. 

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عامر جادو، وعضوية المستشارين علاء عبد الباقى العفيفى، وأيمن عبد اللطيف وسامح حسين أبو كنه، وأمانة سر محمد جبر ومحمد عوض.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين "محمد .ف " فني هندسة ميكانيكية، و"سيد .ف" صاحب فرن، و" خالد. س"  عامل بمخبز، و" جمال.ف " محامٍ، بقتل المجنى عليه " أحمد.و" عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتله،  إثر خلافات سابقة جمعته بالمتهم الأول.

وأعد المتهمين لهذا الغرض الآثم أسلحة بيضاء وأدوات تستعمل في الاعتداء علي الأشخاص،  وما أن ظفروا به حتي قام المتهم الأول بالتعدي بواسطة سلاح أبيض كان بحوزته، وقام باقي المتهمون باقتياده لمدخل العقار سكنهم وانهالوا عليه بعدة طعنات بواسطة الأسلحة البيضاء قاصدين من ذلك إزهاق روحه.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية" .. المزيد من معالم التجربة ودروسها (13/13)

جمال سلطان

المهم سمعة "المبنى" لا الإنسان!

محمود سلطان

تعبير سياسى عن الفكرة الدينية.. هل من ضرورة؟

د. هشام الحمامي

ربيع براغ.. وانتحار الاستبداد!

أ. د. حلمي محمد القاعود

التجربة المغربية.. مجددًا!

د. حسام عقل

صحفيون.. لا إرهابيون

فتحي مجدي
شارك معنا

اخترنا لك

» عيد: " تامر عبد المنعم هزمنى وهرب"
» غدًا.. لقاء نارى بين "صلاح" و"نيمار"
» للمرة الأولى.. أحمد مكى ينشر صورته مع والدته الحقيقية
» "الهضبة" يستقر على طرح أغانى ألبومه منفردة كل 10 أيام
» غادة عبد الرازق عن صورها الجريئة: "عايزة أبسط الجمهور"
» رأيت صديقى الملحد يصلى
» تعليق جرىء من "موسى" على حادث شبين الكوم
» حقيقة نقل عمرو زكى للمستشفى فى حادث مروري
» قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة
» سيدة تتهم قاضى ترامب بالتحرش
» أب يغتصب ابنته.. ويزعم: الجن عاشرها

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • مغرب

    06:03 م

  • فجر

    04:21

  • شروق

    05:45

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    15:24

  • مغرب

    18:03

  • عشاء

    19:33

من الى
صورة تعبيرية
مذبحة بنها
6 حيوانات اشتركت في حروب عالمية
ارشيف
جواز سفر مصري